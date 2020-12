Capital:“El Municipio está expulsando de La Palúdica a los trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación”

Así lo expresó Matilde Juárez, trabajadora del Programa Nacional de Vectores, que tiene más de 30 años como empleada del sector público nacional y quién siempre denunció los intereses sobre el predio ubicado en Paseo Güemes 125.

Matilde es una trabajadora activa e inquieta y La Paúdica es su pequeña porción de Ministerio donde hace su trabajo de estadísticas en Vectores. Ella, junto a las y los demás trabajadores salieron muchas veces a denunciar los intereses que rodean a La Paúdica por su valor inmobiliario. Ahora, el gobierno municipal de Bettina Romero, va por todo.

P: Periodista

MS: Matilde Juárez

P: Matilde, ¿Qué funciona actualmente en La Palúdica?

MS: Bueno, actualmente funcionan tres reparticiones del Ministerio de Salud de la Nación: Reconocimientos Médicos, Programa Nacional de Vectores, Sanidad de Fronteras y su vacunatorio. También funciona un laboratorio de SENASA.

P: ¿Qué es lo que sucede con el predio que el municipio quiere expulsarlos?

MS: Lo que sucede con el predio es de larga data. El ex presidente Carlos Menem se lo regaló públicamente del Gobernador Romero como premio por las buenas elecciones que había realizado en ese entonces. Pero La Paúdica fue donada por el Dr. Luis Güemes en el año 1923 para que se destine a la creación de una estación sanitaria, bajo la órbita del Ministerio de Higiene de la Nación, hoy Ministerio de Salud de la Nación. Pero esa donación fue con cargo para que allí funcione una estación sanitaria. Esa es la condición de la donación original. No se puede hacer allí ni un hotel ni un museo. En ese momento tuvimos que salir a manifestarnos y resistir. No pudieron pero ese interés sentó precedentes. Como en la época de Menem no pudieron, lo hicieron con Macri cuando Gustavo Sáenz, quién le dejó a Bettina Romero el predio bajo su intendencia. Otra vez el apellido Romero. ¿Casualidad? No.

P: ¿Y cómo pasó que el edificio pase de pertenecer a salud pública y ahora lo reclame la municipalidad?

MS: Esa pase de manos ya estaba apalabrado. Hicieron una Ley donde el Ministerio de Salud de la Nación bajo gestión del gobierno anterior, le regala o dona- gratuitamente- el predio a la Municipalidad. Ambas partes acordaron y el congreso, aprobó sobre tablas la iniciativa. Y sabemos que sobre tablas significa rapidito y que no se note. A modo de despacho exprés.

P: ¿Pero cómo hicieron para lograr el paso de manos si la donación original fue con cargo, es decir, tenía un condicionamiento?

MS: claro, el predio fue donado al Ministerio para que allí exista una estación sanitaria. Si eso no se cumple se revoca la donación. Entonces, lo que hicieron fue que se le done La Paúdica a la Municipalidad con el cargo de realizar un Museo del Folclore, pero que destine una porción del lugar a una estación sanitaria. Lo que viola la donación original del Dr. Güemes.

Ahora, imagínate qué locura poner en el mismo lugar un laboratorio de Vectores donde se analizan las larvas de mosquitos, donde hay productos químicos para las fumigaciones de barrios, donde hay entrando y saliendo camionetas, donde funciona un vacunatorio de sanidad de fronteras contra la fiebre amarilla y otras vacunas, donde van las personas a justificar sus

licencias por enfermedad, con bailarines, visitantes y gente del ámbito del folclore provincial. Todo eso junto en un mismo lugar. Me corrijo, no es una locura, es una estafa legal. Porque claramente eso no va a ocurrir, solo es la justificación legal para violar el cargo con el que fue donado el predio.

P: ¿Qué les pide el Gobierno municipal de Bettina Romero?

MS: El municipio nos envió hace unos días un pedido de juego de llaves, fecha para la toma formal del predio para poner seguridad y comenzar, supuestamente, con la construcción del Museo del Folclore. Pero lo que es inentendible es que en medio de una crisis sanitaria donde por ejemplo, Sanidad de Fronteras controla en el aeropuerto a cada persona que ingresa desde el exterior. O los trabajadores de vectores que en esta época del año es donde más trabajo tienen. Hasta incluso hace unos días compañeros del programa Nacional de Vectores capacitaron al personal del municipio, mira sino es irónico todo ¿o no?. Pero en este contexto de pandemia mundial de Covid 19 y de epidemia de Dengue, donde el Ministerio de Salud de la Nación tiene que preparar una campaña de vacunación de dimensiones históricas – porque hay que vacunar a todos- el Municipio dificulte estas tareas en lugar de acompañarlas. Eso es incomprensible. En lugar de asistir a quienes se vieron más afectados económicamente por la pandemia o de ocuparse de fortalecer los servicios de salud, van a invertir en personal y

recursos para un museo destinado al turismo. Aunque tengamos hoteles, comercios y fronteras cerradas. A mí me cuesta entender esas cosas.

P: Ud. sostiene que esta insistencia del municipio perjudica el accionar el Ministerio de Salud de la Nación ¿por qué?

MS: Por un lado porque el Ministerio está convocando voluntarios para vacunar masivamente, pero si en La Palúdica si hay albañiles, eso no va a ser posible. Va a dificultar la campaña de vacunación. Y por otro lado, porque en lugar de destinar recursos para que vayamos saliendo de esta crisis sanitaria el Ministerio va a tener que estar buscando un lugar para trasladar todo y no vamos a poder prestar servicios. ¿A vos te parece que es el momento? Yo no sé quién asesora a la intendenta, pero quien sea no tiene buena lectura de la situación. A parte explícame una cosa: ¿Cuál es el sentido de hacer un Museo del Folclore cuando en frente tenés la Usina Cultural? Entendés que es todo muy descabellado. Porque anda a decirle a ese comerciante que tiene el local cerrado o a las agencias de turismo y sus choferes, que se quedaron sin trabajo pero que van a poder ir a ver folclore a La Palúdica. O decile a la gente de los barrios donde hay brotes de dengue que no van a poder ir controlar y fumigar la zona porque los trabajadores se están mudando. O pero aún, que se acumule gente para la vacunación en los centros de salud porque el vacunatorio de Sanidad de Fronteras no funciona cuando más debería.

P: ¿Los y las trabajadores del Ministerio tienen pensado realizar alguna medida de fuerza?

MS: Ya peleamos lo que teníamos que pelear, en la calle y en la justicia. Ahora, gremio y trabajadores nos enfocamos en la búsqueda de una solución definitiva a esta situación. Hace años que venimos con la incertidumbre de si nos vamos o nos quedamos. Eso no es saludable.

Creemos que lo mejor es que si uno presenta un conflicto también tiene que dar una solución. Por eso redactamos un Proyecto de Ley donde, apegándonos al cargo de la donación, el predio vuelva – como debería- al Ministerio de Salud de la Nación y allí crear el primer “Polo Sanitario de Organismos Nacionales” que sería como un centro de aterrizaje de las políticas sanitarias nacionales y de articulación de servicios sanitarios y de seguridad social Organismos y Programas del Estado Nacional. Hoy funcionan uno en un lado y otro en otro. Y la gente se tiene que mover de acá para allá para sacar, por ejemplo, la AUH. La idea es que esté todo en

un solo lugar. Generalmente nos quejamos de que las políticas públicas no llegan a la provincia y nos enojamos con nación. Pero acá tenemos un gobierno municipal que está expulsando de La Palúdica a los trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación.