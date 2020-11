Capital: ordenan paralizar la instalación de una antena por no respetar los planos aprobados e incumplir la normativa

Ante denuncias de vecinos de barrio La Loma, la Municipalidad de Salta, realizó la correspondiente inspección y medición de plataforma, bases y distancias hacia los ejes divisorios del terreno donde sería instalada la estructura de soporte.

También fueron tomadas las dimensiones hacia los ejes medianeros de la propiedad, constatándose que la ejecución se llevaba a cabo sin respetar los planos aprobados y en incumplimiento a la normativa: Anexo 4.3-Ordenanza 13778.

La jefa del subprograma de Denuncias y Viviendas, Agustina Olaiz, junto al personal de Uso del Suelo, se trasladó hasta el lugar, donde tomaron las dimensiones de bases y plataformas de la estructura de soporte. De este modo se pudo verificar el incumplimiento y se labró la correspondiente multa, al tiempo que se determinó la paralización de forma total.

Hasta tanto no se cumpla con las disposiciones normadas, no se permitirá ningún tipo de avance de obra. Por ello se ordenó mediante Notificación Nº 13.146, la paralización inmediata de la instalación de la estructura de soporte y se labró el Acta de Comprobación Nº 04822, por los incumplimientos.

En tanto, se dialogó con los vecinos, para llevar tranquilidad a la gente de la zona.

Al respecto, la titular de Obras Privadas Pía Ruiz de los Llanos, explicó que “es importante aclarar que lo que tenían aprobado era la instalación de la estructura de soporte para antenas, pero no existe ningún tipo de habilitación para colocar la misma. No está autorizado, no existe presentación alguna de pedido de antenas en la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos”.

En el expediente consta el Certificado de Factibilidad de localización de la estructura de soporte y el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM), expedido por la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente mediante Resolución Nº1851, categorizando dicha estructura soporte de antena como de Bajo Impacto Ambiental Social.

Se destaca que esta documentación técnica aprobada corresponde solo a la estructura soporte y que para la habilitación municipal de la antena propiamente dicha, se requiere el certificado final de obras expedido por el Subprograma de Vivienda y Denuncia y un Informe final del Impacto Ambiental realizado por la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente de la Municipalidad en donde se verifique el cumplimiento a la Resolución 3690/04 de la CNC, Resolución Nº 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y que son de cumplimiento obligatorio, tal cual lo señala la Resolución Nº 530/00.

fuente: municipalidad salta