Capital: denuncian que vecinos de Barrio Las Colinas están sin agua y microbasurales desde hace meses

Los vecinos de las Colinas, San Mateo, Canillita y Torino no tienen agua, además se ven afectados por microbasurales en cada cuadra porque Agrotécnica Fueguina se niega a retirar la basura de las puertas de las viviendas. Esta grave situación ocasiona focos infecciosos de Covid-19, dengue, deshidratación y enfermedades gastrointestinales, atentando contra la vida de los vecinos.

En este momento, las medidas sanitarias son imprescindibles para enfrentar la pandemia del Covid-19, y al Dengue, sin embargo: “los vecinos no tenemos agua y somos obligados a convivir con microbasurales, los gobiernos de Urtubey y Sáenz no realizaron ninguna obras cuando los vecinos reclamamos desde hace años un nuevo pozo de agua y la instalación de cloacas. Esta demanda adopta mayor envergadura por el crecimiento imparable de nuevas viviendas que aumentaron en un 100% la población de nuestros barrios. Tampoco realizan el reparto de agua para abastecer a las familias. Sin embargo, Aguas del Norte continúa cobrándonos por un servicio que no brinda”, afirmó Ana Enriquez, referente del Polo Obrero.

“Exigimos al gobernador Sáenz que garantice agua potable para cada familia de nuestros barrios e inicie la construcción de obras de agua y cloacas».

Planteó que: «Aún no tenemos centro de salud, a pesar de que fue incorporado al presupuesto votado en la legislatura en 2017. Por disposición de Urtubey, destinaron a los vecinos de zona este a ser atendidos sólo en el Hospital Papa Francisco, forzando a nuestras familias a realizar extensos viajes con niños enfermos a este hospital; sin embargo, como la atención se hizo exclusiva para personas con sospecha o enfermedad de Covid-19, no están entendiéndonos cuando presentamos otras enfermedades. Exigimos un plan de obras de inmediato para la construcción de un centro de Salud”.

Desde hace tres años, la Municipalidad de Salta con Sáenz y con Betina Romero, se niegan a realizar obras públicas: «Exigimos a la intendente, pavimentación y cordón cuneta de todas las calles de Torino, San Mateo Canillita y Las Colinas de inmediato, ya que ante la inminencia de las lluvias, nuestro barrios quedarán aislados porque no podrán ingresar ni siquiera el transporte de colectivos que con la lucha logramos que Ingrese», concluyó Enriquez.

fuente: prensa polo obrero