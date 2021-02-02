Capital: actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos a realizar en diferentes lugares de la ciudad
La Municipalidad de Salta ofrece clases deportivas y recreativas gratuitas en diferentes espacios de la ciudad.
En las Escuelas de Iniciación Deportiva, se dictan clases de hockey y fútbol para niños y adolescentes de entre 6 y 15 años. También se ofrecen clases de ritmos latinos, zumba y actividad física para adultos.
Los interesados en participar, pueden concurrir a los Centros Integradores Comunitarios (CIC), Núcleos de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), Complejos Deportivos Municipales y plazas de la ciudad.
Cabe recordar que profesores de educación física, pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Juventud, también brindan asesoramiento en diferentes espacios donde se realizan actividades deportivas al aire libre.
Cronograma:
|DÍAS
|HORARIOS- LUGAR
|ACTIVIDAD
|LUNES
|8.00 A 12:00 – CIC UNIÓN
|RECREACIÓN- HOCKEY
|8.00 A 10.00 – CIC ASUNCIÓN
|ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD (ADULTOS)
|8:00 A 10:00 CIC LIMACHE
|ZUMBA Y RITMOS
|8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|10:00 A 11:00 PLAZA GURRUCHAGA
|ZUMBA Y RITMOS
|19:00 A 20:30 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|17:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA
|INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
|11:00 A 12:00 CIC LIMACHE
|RECREACIÓN Y DEPORTES
|10:30 A 12:30 CIC ASUNCIÓN
|FÚTBOL INFANTIL FEMENINO Y RECREACIÓN
|8:00 10:00 COMPLEJO NICOLÁS VITALE
|ZUMBA Y RITMOS
|8:00 A 12:00 CIC CONSTITUCIÓN
|ACTIVIDAD FÍSICA Y RITMOS LATINOS
|10:00 A 12:00 NIDO GAUCHITO GIL
|INICIACIÓN DEPORTIVA- FUNCIONAL
|MARTES
|8:00 A 9:00 CIC DE ASUNCIÓN
|ZUMBA Y RITMOS
|7:00 A 8:00 – 10:30 A 11:30 NIDO BICENTENARIO
|ZUMBA Y RITMOS
|8:00 10:00 COMPLEJO NICOLAS VITALE
|ZUMBA Y RITMOS
|16:30 /18:00 A 19:00 CIC ASUNCIÓN
10:00 PLAZA ESPAÑA
|RECREACIÓN Y HOCKEY
|8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|19:00 A 20:30 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|17:00 a 18:00 18:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA
|INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
|9:00 A 10:00 19 AÑOS EN ADELANTE
|ESCUELA DE NATACIÓN
|10:00 A 11:00 15 AÑOS A 18 AÑOS
|11:00 A 12:00 10 AÑOS A 14 AÑOS COMPLEJOS VITALE- PERÓN- XAMENA
|10:00 a 11:00 PLAZA ESPAÑA nuevo horario
|RECREACIÓN- HOCKEY
|MIÉRCOLES
|8.00 A 12:00 – CIC UNIÓN
|RECREACIÓN- HOCKEY
|8.00 A 10:00 – CIC ASUNCIÓN
|ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD (ADULTOS)
|8:00 A 10:00 CIC LIMACHE
|ZUMBA Y RITMOS
|8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|10:00 A 11:00 PLAZA GURRUCHAGA
|ZUMBA Y RITMOS
|19:00 A 20:30 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|10:30 A 12:30 CIC ASUNCIÓN
|FÚTBOL INFANTIL FEMENINO
|12:15 A 13:15 CIC DE LIMACHE
|RECREACIÓN Y DEPORTES INICIACIÓN
|16:00 A 18:00 CIC DE CONSTITUCIÓN
|RECREACIÓN Y HOCKEY
|8:00 A 12:00 CIC CONSTITUCIÓN
|ACTIVIDAD FÍSICA Y RITMOS LATINOS
|17:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA
|INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
|8:00 10:00 COMPLEJO NICOLÁS VITALE
|ZUMBA Y RITMOS
|10:00 A 12:00 NIDO GAUCHITO GIL
|INICIACIÓN DEPORTIVA- FUNCIONAL
|9:00 A 10:00 19 AÑOS EN ADELANTE
|ESCUELA DE NATACIÓN
|10:00 A 11:00 15 AÑOS A 18 AÑOS
|11:00 A 12:00 10 AÑOS A 14 AÑOS COMPLEJOS VITALE- PERÓN- XAMENA
|JUEVES
|8:00 A 9:00 CIC DE ASUNCIÓN
|ZUMBA Y RITMOS
|7:00 A 8:00 – 10:30 A 11:30 NIDO BICENTENARIO
|ZUMBA Y RITMOS
|8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|19:00 A 20:30 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|17:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA
|INICIACIÓN DEPORTIVA INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
|8:00 10:00 COMPLEJO NICOLÁS VITALE
|ZUMBA Y RITMOS
|16:30 / 18:00 A 19:00 CIC ASUNCIÓN
10:00 PLAZA ESPAÑA
|RECREACIÓN Y HOCKEY
|10:00 a 11:00 PLAZA ESPAÑA
|RECREACIÓN- HOCKEY
|9:00 A 10:00 19 AÑOS EN ADELANTE
|ESCUELA DE NATACIÓN
|10:00 A 11:00 15 AÑOS A 18 AÑOS
|11:00 A 12:00 10 AÑOS A 14 AÑOS COMP. VITALE- PERÓN- XAMENA
|VIERNES
|8.00 A 12:00 – CIC UNIÓN
|RECREACIÓN- HOCKEY
|8.00 A 10:00 – CIC ASUNCIÓN
|ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD (ADULTOS)
|8:00 A 12:00 CIC CONSTITUCIÓN
|ACTIVIDAD FÍSICA Y RITMOS LATINOS
|10:00 A 12:00 NIDO GAUCHITO GIL
|INICIACIÓN DEPORTIVA- FUNCIONAL
|12:15 A 13:15 CIC DE LIMACHE
|RECREACIÓN Y DEPORTES INICIACIÓN
|17:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA
|INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
|8:00 10:00 COMPLEJO NICOLAS VITALE
|ZUMBA Y RITMOS
|8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|10:00 A 11:00 PLAZA GURRUCHAGA
|ZUMBA Y RITMOS
|19:00 A 20:30 PLAZA ESPAÑA
|ZUMBA Y RITMOS
|8:00 A 10:00 NIDO BICENTENARIO
|ZUMBA Y RITMOS
|10:30 A 12:30 CIC ASUNCIÓN
|INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
|16:00 A 18:00 CIC DE CONSTITUCIÓN
|RECREACIÓN Y HOCKEY
|9:00 A 10:00 19 AÑOS EN ADELANTE
|NATACIÓN
|10:00 A 11:00 15 AÑOS A 18 AÑOS
|11:00 A 12:00 10 AÑOS A 14 AÑOS COMPLEJOS VITALE- PERÓN- XAMENA