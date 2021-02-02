Capital: actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos a realizar en diferentes lugares de la ciudad

02/02/2021

La Municipalidad de Salta ofrece clases deportivas y recreativas gratuitas en diferentes espacios de la ciudad.

En las Escuelas de Iniciación Deportiva, se dictan clases de hockey y fútbol para niños y adolescentes de entre 6 y 15 años. También se ofrecen clases de ritmos latinos, zumba y actividad física para adultos.

Los interesados en participar, pueden concurrir a los Centros Integradores Comunitarios (CIC), Núcleos de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), Complejos Deportivos Municipales y plazas de la ciudad.

Cabe recordar que profesores de educación física, pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Juventud, también brindan asesoramiento en diferentes espacios donde se realizan actividades deportivas al aire libre.

Cronograma:

DÍAS HORARIOS- LUGAR ACTIVIDAD
LUNES 8.00 A 12:00 – CIC UNIÓN RECREACIÓN- HOCKEY
8.00 A 10.00 – CIC ASUNCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD (ADULTOS)
8:00 A 10:00 CIC LIMACHE ZUMBA Y RITMOS
8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
10:00 A 11:00 PLAZA GURRUCHAGA ZUMBA Y RITMOS
19:00 A 20:30  PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
17:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
11:00 A 12:00 CIC LIMACHE RECREACIÓN Y DEPORTES
10:30 A 12:30 CIC ASUNCIÓN FÚTBOL INFANTIL FEMENINO Y RECREACIÓN
8:00   10:00 COMPLEJO NICOLÁS VITALE ZUMBA Y RITMOS
8:00 A 12:00 CIC CONSTITUCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y RITMOS LATINOS
10:00 A 12:00 NIDO GAUCHITO GIL INICIACIÓN DEPORTIVA- FUNCIONAL
MARTES
8:00 A 9:00 CIC DE ASUNCIÓN ZUMBA Y RITMOS
7:00 A 8:00 – 10:30 A 11:30 NIDO BICENTENARIO ZUMBA Y RITMOS
8:00   10:00 COMPLEJO NICOLAS VITALE ZUMBA Y RITMOS
16:30 /18:00 A 19:00 CIC ASUNCIÓN

10:00 PLAZA ESPAÑA

 RECREACIÓN Y HOCKEY
8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
19:00 A 20:30 PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
17:00 a 18:00 18:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
9:00 A 10:00 19 AÑOS EN ADELANTE ESCUELA DE NATACIÓN
10:00 A 11:00 15 AÑOS A 18 AÑOS
11:00 A 12:00          10 AÑOS A 14 AÑOS COMPLEJOS VITALE- PERÓN- XAMENA
10:00 a 11:00 PLAZA ESPAÑA nuevo horario  RECREACIÓN- HOCKEY
MIÉRCOLES
8.00 A 12:00 – CIC UNIÓN RECREACIÓN- HOCKEY
8.00 A 10:00 – CIC ASUNCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD (ADULTOS)
8:00 A 10:00 CIC LIMACHE ZUMBA Y RITMOS
8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
10:00 A 11:00 PLAZA GURRUCHAGA ZUMBA Y RITMOS
19:00 A 20:30 PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
10:30 A 12:30 CIC ASUNCIÓN FÚTBOL INFANTIL FEMENINO
12:15 A 13:15 CIC DE LIMACHE RECREACIÓN Y DEPORTES INICIACIÓN
16:00 A 18:00 CIC DE CONSTITUCIÓN RECREACIÓN Y HOCKEY
8:00 A 12:00 CIC CONSTITUCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y RITMOS LATINOS
17:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
8:00   10:00 COMPLEJO NICOLÁS VITALE ZUMBA Y RITMOS
10:00 A 12:00 NIDO GAUCHITO GIL INICIACIÓN DEPORTIVA- FUNCIONAL
9:00 A 10:00           19 AÑOS EN ADELANTE ESCUELA DE NATACIÓN
10:00 A 11:00    15 AÑOS A 18 AÑOS
11:00 A 12:00   10 AÑOS A 14 AÑOS  COMPLEJOS  VITALE- PERÓN- XAMENA
JUEVES
8:00 A 9:00 CIC DE ASUNCIÓN ZUMBA Y RITMOS
7:00 A 8:00 – 10:30 A 11:30 NIDO BICENTENARIO ZUMBA Y RITMOS
8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
19:00 A 20:30 PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
17:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA INICIACIÓN DEPORTIVA INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
8:00   10:00 COMPLEJO NICOLÁS VITALE ZUMBA Y RITMOS
16:30 / 18:00 A 19:00 CIC ASUNCIÓN

10:00 PLAZA ESPAÑA

 RECREACIÓN Y HOCKEY
10:00 a 11:00 PLAZA ESPAÑA RECREACIÓN- HOCKEY
9:00 A 10:00      19 AÑOS EN ADELANTE ESCUELA DE NATACIÓN
10:00 A 11:00 15 AÑOS A 18 AÑOS
11:00 A 12:00 10 AÑOS A 14 AÑOS  COMP. VITALE- PERÓN- XAMENA
VIERNES
8.00 A 12:00 – CIC UNIÓN RECREACIÓN- HOCKEY
8.00 A 10:00 – CIC ASUNCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD (ADULTOS)
8:00 A 12:00 CIC CONSTITUCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y RITMOS LATINOS
10:00 A 12:00 NIDO GAUCHITO GIL INICIACIÓN DEPORTIVA- FUNCIONAL
12:15 A 13:15 CIC DE LIMACHE RECREACIÓN Y DEPORTES INICIACIÓN
17:00 A 19:00 NATATORIO XAMENA INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
8:00   10:00 COMPLEJO NICOLAS VITALE ZUMBA Y RITMOS
8:00 A 10:00 PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
10:00 A 11:00 PLAZA GURRUCHAGA ZUMBA Y RITMOS
19:00 A 20:30 PLAZA ESPAÑA ZUMBA Y RITMOS
8:00 A 10:00 NIDO BICENTENARIO ZUMBA Y RITMOS
10:30 A 12:30 CIC ASUNCIÓN INICIACIÓN DEPORTIVA (FÚTBOL)
16:00 A 18:00 CIC DE CONSTITUCIÓN RECREACIÓN Y HOCKEY
9:00 A 10:00            19 AÑOS EN ADELANTE NATACIÓN
10:00 A 11:00       15 AÑOS A 18 AÑOS
11:00 A 12:00      10 AÑOS A 14 AÑOS         COMPLEJOS VITALE- PERÓN- XAMENA

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