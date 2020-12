Coronel Moldes: infraccionan a catamaranes del Cabra Corral por incumplimientos de medidas básicas de seguridad

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el COE provincial y municipal, anoche efectivos de la Division Lacustre y Fluvial detectaron irregularidades en embarcaciones que navegaban el embalse de agua.

Labraron infracciones a tres embarcaciones que al momento del control no poseían matricula ni certificado de mínima seguridad de la embarcación, uno de ellos no había renovado la documentación y poseía a bordo personas no habilitadas para la práctica de la pesca. Un cuarto catamarán transportaba menores de edad sin chalecos salvavidas, asimismo se recomendó cumplir con las medidas establecidas por la Ley 8206/20 ya que los mismos se encontraban a cargo de sus progenitores.

fuente: policía salta