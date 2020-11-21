Reporte Provincial de casos de coronavirus del día viernes 20 de noviembre

20/11/2020

En la fecha se notifican 154 casos nuevos. Se confirman 39 casos sospechosos. Del total de casos, 5 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 5 protocolos, con 5 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.461 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.748 lo que representa el 87%. Hay 98 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 32 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 951.

Fecha: 20/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 10 505
Cachi 0 86
Cafayate 8 353
Capital 24 9990
Cerrillos 6 914
Chicoana 2 291
Gral. Güemes 2 1166
Gral. San Martín 27 2007
Guachipas 0 36
Iruya 6 81
La Caldera 1 232
La Candelaria 0 28
La Poma 0 26
La Viña 2 210
Los Andes 0 224
Metán 13 447
Molinos 1 53
Orán 2 2452
Rivadavia 0 211
Rosario de la Frontera 11 186
Rosario de Lerma 17 839
San Carlos 22 96
Santa Victoria 0 28
TOTAL 154 20461
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 19/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 10 505
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 3 108
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 1 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 6 225
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 106
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 86
CACHI 0 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 353
CAFAYATE 8 353
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 24 9990
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 22 9560
VILLA SAN LORENZO 2 409
DEPARTAMENTO CERRILLOS 6 914
CERRILLOS 2 620
LA ISLA 0 3
LA MERCED 4 267
SAN AGUSTIN 0 24
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 291
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 122
EL CARRIL 2 166
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 1166
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 190
COBOS 0 8
EL BORDO 0 135
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 2 828
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 27 2007
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 17 282
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 3 191
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 162
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 361
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 956
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA 6 81
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 59
ISLA DE CAÑAS 6 21
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 232
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 173
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 22
LA CANDELARIA 0 6
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 210
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 2 160
LA VIÑA 0 40
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 13 447
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 1 40
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 1 19
SAN JOSE DE METAN 11 368
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 53
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 1 17
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 2 2452
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 273
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 116
PICHANAL 0 108
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1862
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 211
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 18
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 29
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 11 186
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 11 183
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 17 839
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 3 386
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 8 95
ROSARIO DE LERMA 6 355
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 22 96
ANGASTACO 7 42
ANIMANA 10 41
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 5 13
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 28
ACOYTE 0 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 154 20461

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