Reporte Provincial de casos de coronavirus del día viernes 13 de noviembre

13/11/2020

En la fecha se notifican 155 casos nuevos. Se confirman 32 casos sospechosos. Del total de casos, 7 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 10 protocolos, con 10 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.870 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.161 lo que representa el 86%. Hay 129 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 51 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 919.

Fecha: 13/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 9 467
Cachi 0 81
Cafayate 9 309
Capital 85 9840
Cerrillos 8 879
Chicoana 2 275
Gral. Güemes 2 1149
Gral. San Martín 7 1942
Guachipas 1 35
Iruya 0 69
La Caldera 0 229
La Candelaria 0 24
La Poma 0 26
La Viña 2 203
Los Andes 0 222
Metán 14 388
Molinos 0 51
Orán 2 2407
Rivadavia 0 208
Rosario de la Frontera 12 158
Rosario de Lerma 1 809
San Carlos 0 71
Santa Victoria 1 28
TOTAL 155 19870
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 13/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 9 467
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 94
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 31
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 207
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 2 104
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 81
CACHI 0 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 9 309
CAFAYATE 9 309
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 85 9840
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 82 9418
VILLA SAN LORENZO 3 401
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 879
CERRILLOS 3 601
LA ISLA 0 3
LA MERCED 3 253
SAN AGUSTIN 2 22
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 275
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 1 116
EL CARRIL 1 156
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 1149
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 186
COBOS 0 8
EL BORDO 1 133
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 817
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 1942
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 7 246
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 185
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 158
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 351
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 947
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 35
GUACHIPAS 1 35
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 229
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 170
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 24
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 19
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 203
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 2 155
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 222
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 192
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 14 388
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 1 2
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 1 10
RIO PIEDRAS 6 17
SAN JOSE DE METAN 6 316
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 51
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 2 2407
AGUAS BLANCAS 1 39
COLONIA SANTA ROSA 1 274
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 111
PICHANAL 0 104
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1836
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 208
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 12 158
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 12 157
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 809
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 375
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 0 344
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 0 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 28
ACOYTE 1 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 155 19870

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