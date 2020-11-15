Reporte Provincial de casos de coronavirus del día sábado 14 de noviembre
En la fecha se notifican 56 casos nuevos. Se confirman 30 casos sospechosos. Del total de casos, 2 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.
Hoy se activaron 1 protocolo, con 1 muestra en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.926 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.228 lo que representa el 86%. Hay 127 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 49 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 924.
|Fecha: 14/11/2020 ( 18.30 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|2
|469
|Cachi
|0
|81
|Cafayate
|5
|314
|Capital
|31
|9871
|Cerrillos
|0
|879
|Chicoana
|3
|278
|Gral. Güemes
|1
|1150
|Gral. San Martín
|0
|1942
|Guachipas
|0
|35
|Iruya
|0
|69
|La Caldera
|0
|229
|La Candelaria
|0
|24
|La Poma
|0
|26
|La Viña
|3
|206
|Los Andes
|0
|222
|Metán
|5
|393
|Molinos
|0
|51
|Orán
|2
|2409
|Rivadavia
|0
|208
|Rosario de la Frontera
|3
|161
|Rosario de Lerma
|1
|810
|San Carlos
|0
|71
|Santa Victoria
|0
|28
|TOTAL
|56
|19926
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
|por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 14/11/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|2
|469
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|94
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|4
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|31
|GAONA
|1
|4
|GENERAL PIZARRO
|0
|8
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|1
|208
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|104
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|2
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|9
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|81
|CACHI
|0
|59
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|21
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|5
|314
|CAFAYATE
|5
|314
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|31
|9871
|ATOCHA
|0
|17
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|31
|9449
|VILLA SAN LORENZO
|0
|401
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|0
|879
|CERRILLOS
|0
|601
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|0
|253
|SAN AGUSTIN
|0
|22
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|3
|278
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|115
|EL CARRIL
|3
|160
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|1
|1150
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|186
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|0
|133
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|1
|818
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|0
|1942
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|0
|246
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|0
|185
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|158
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|351
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|947
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|35
|GUACHIPAS
|0
|35
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|69
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|57
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|229
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|58
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|170
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|24
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|19
|LA CANDELARIA
|0
|5
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|26
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|25
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|3
|206
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|3
|158
|LA VIÑA
|0
|38
|TALAPAMPA
|0
|10
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|222
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|192
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|7
|TOLAR GRANDE
|0
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|5
|393
|AGUA BLANCA
|0
|2
|EL GALPON
|1
|39
|EL TUNAL
|0
|2
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|10
|RIO PIEDRAS
|0
|17
|SAN JOSE DE METAN
|4
|320
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|51
|ALUMBRE
|0
|2
|LA PUERTA
|0
|10
|LURACATAO
|0
|3
|MOLINOS
|0
|15
|SECLANTAS
|0
|20
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|2
|2409
|AGUAS BLANCAS
|0
|39
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|274
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|111
|PICHANAL
|1
|105
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|1
|1837
|URUNDEL
|0
|31
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|208
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|95
|LA UNION
|0
|17
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|4
|RIVADAVIA
|0
|28
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|3
|161
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|3
|160
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|1
|810
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|1
|376
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|87
|ROSARIO DE LERMA
|0
|344
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|71
|ANGASTACO
|0
|35
|ANIMANA
|0
|29
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|7
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|28
|ACOYTE
|0
|3
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|1
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|4
|TOTALES
|56
|19926