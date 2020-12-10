Reporte Provincial de casos de coronavirus del día miércoles 9 de diciembre

09/12/2020

En la fecha se notificaron 14 casos nuevos. Se confirman 7 casos sospechosos.

Hoy se activaron 12 protocolos, con 12 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.226 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.807 lo que representa el 89%. Hay 83 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 19 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 998.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 0 601
Cachi 0 87
Cafayate 5 430
Capital 4 10202
Cerrillos 0 943
Chicoana 0 301
Gral. Güemes 0 1180
Gral. San Martín 0 2085
Guachipas 0 37
Iruya 0 112
La Caldera 0 237
La Candelaria 0 30
La Poma 0 35
La Viña 0 218
Los Andes 0 227
Metán 1 478
Molinos 4 63
Orán 0 2491
Rivadavia 0 231
Rosario de la Frontera 0 206
Rosario de Lerma 0 863
San Carlos 0 122
Santa Victoria 0 47
TOTAL 14 21226
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 601
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 6
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 33
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 287
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 120
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 430
CAFAYATE 5 430
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 4 10202
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 4 9766
VILLA SAN LORENZO 0 414
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 943
CERRILLOS 0 633
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 277
SAN AGUSTIN 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 301
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 124
EL CARRIL 0 174
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1180
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 193
COBOS 0 8
EL BORDO 0 137
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 837
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 2085
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 0 311
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 196
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 168
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 369
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 985
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  0 112
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 60
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 237
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 177
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 30
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 23
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 218
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 166
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 1 478
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 1 55
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 0 383
DEPARTAMENTO MOLINOS 4 63
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 4 23
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 2491
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 281
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 120
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1885
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 231
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 24
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 206
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 201
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 863
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 0 374
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 122
ANGASTACO 0 50
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO 0 1
SAN CARLOS 0 27
SANTA ROSA 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 47
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 14 21226

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