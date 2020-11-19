Reporte Provincial de casos de coronavirus del día miércoles 18 de noviembre

18/11/2020

En la fecha se notifican 102 casos nuevos. Se confirman 52 casos sospechosos. Del total de casos, 2 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 13 protocolos, con 13 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.225 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.528 lo que representa el 87%. Hay 110 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 48 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 942.

Fecha: 18/11/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 8 490
Cachi 0 86
Cafayate 0 334
Capital 46 9954
Cerrillos 11 907
Chicoana 0 285
Gral. Güemes 2 1158
Gral. San Martín 10 1973
Guachipas 0 36
Iruya 0 69
La Caldera 1 230
La Candelaria 1 26
La Poma 0 26
La Viña 2 208
Los Andes 0 224
Metán 4 427
Molinos 0 51
Orán 10 2439
Rivadavia 0 209
Rosario de la Frontera 6 172
Rosario de Lerma 1 822
San Carlos 0 71
Santa Victoria 0 28
TOTAL 102 20225
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 18/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 8 490
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 5 104
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 215
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 106
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 3
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 86
CACHI 0 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 334
CAFAYATE 0 334
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 46 9954
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 44 9527
VILLA SAN LORENZO 2 406
DEPARTAMENTO CERRILLOS 11 907
CERRILLOS 6 618
LA ISLA 0 3
LA MERCED 4 262
SAN AGUSTIN 1 24
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 285
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 120
EL CARRIL 0 162
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 1158
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 2 189
COBOS 0 8
EL BORDO 0 133
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 823
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 1973
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 4 265
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 188
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 3 161
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 351
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 2 953
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 230
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 171
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 26
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 21
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 208
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 158
LA VIÑA 2 40
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 4 427
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 39
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 18
SAN JOSE DE METAN 4 350
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 51
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 10 2439
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 274
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 1 115
PICHANAL 2 107
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 6 1853
URUNDEL 1 39
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 209
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 6 172
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 5 170
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 822
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 383
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 1 349
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 0 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 28
ACOYTE 0 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 102 20225

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