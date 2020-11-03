Reporte Provincial de casos de coronavirus del día martes 3 de noviembre

03/11/2020

En la fecha se notifican 104 casos nuevos. Se confirman 61 casos sospechosos. Del total de casos, 7 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 14 protocolos, con 14 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 18.855 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 16.151 lo que representa el 86%. Hay 156 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 69 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 798.

Fecha: 03/11/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 2 403
Cachi 0 78
Cafayate 9 255
Capital 62 9447
Cerrillos 4 835
Chicoana 1 255
Gral. Güemes 3 1113
Gral. San Martín 5 1868
Guachipas 0 28
Iruya 0 69
La Caldera 1 223
La Candelaria 0 21
La Poma 0 25
La Viña 0 189
Los Andes 1 218
Metán 1 321
Molinos 1 49
Orán 8 2312
Rivadavia 2 203
Rosario de la Frontera 0 119
Rosario de Lerma 4 759
San Carlos 0 44
Santa Victoria 0 21
TOTAL 104 18855
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 03/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 403
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 74
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 173
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 98
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 78
CACHI 0 56
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 9 255
CAFAYATE 9 255
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 62 9447
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 58 9038
VILLA SAN LORENZO 4 388
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 835
CERRILLOS 0 575
LA ISLA 0 3
LA MERCED 4 238
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 255
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 106
EL CARRIL 1 146
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 1113
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 180
COBOS 0 8
EL BORDO 0 123
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 3 797
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 5 1868
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 221
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 181
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 151
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 331
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 929
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 28
GUACHIPAS 0 28
DEPARTAMENTO IRUYA  0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 223
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 164
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 21
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 18
LA CANDELARIA 0 3
DEPARTAMENTO LA POMA 0 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 189
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 0 33
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 218
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 1 321
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 1 258
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 49
ALUMBRE 1 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 19
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 8 2312
AGUAS BLANCAS 1 38
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 3 101
PICHANAL 0 101
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1759
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 203
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 2 26
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 119
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 118
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 759
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 3 361
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 79
ROSARIO DE LERMA 1 316
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 44
ANGASTACO 0 22
ANIMANA 0 17
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 104 18855

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