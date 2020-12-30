Reporte Provincial de casos de coronavirus del día martes 29 de diciembre

29/12/2020

En la fecha se notificaron 28 casos nuevos. Se confirman 16 casos sospechosos. Del total de casos, 1 corresponde a contacto estrecho.

Hoy se activaron 15 protocolos, con 15 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 22.003 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.475 lo que representa el 89%. Hay 86 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 12 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 1022.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 29/12/2020 ( 19.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 6 689
Cachi 0 88
Cafayate 0 547
Capital 5 10483
Cerrillos 3 972
Chicoana 1 317
Gral. Güemes 0 1186
Gral. San Martín 4 2117
Guachipas 0 40
Iruya 0 120
La Caldera 1 242
La Candelaria 0 34
La Poma 0 35
La Viña 1 222
Los Andes 0 228
Metán 0 529
Molinos 0 67
Orán 1 2543
Rivadavia 0 238
Rosario de la Frontera 0 219
Rosario de Lerma 0 881
San Carlos 6 158
Santa Victoria 0 48
TOTAL 28 22003
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:29/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 6 689
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 7
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 41
GAONA 0 7
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 358
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 125
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 10
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 88
CACHI 0 65
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 547
CAFAYATE 0 546
DIVISADERO 0 1
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 5 10483
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 4 10041
VILLA SAN LORENZO 1 420
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 972
CERRILLOS 0 654
LA ISLA 0 3
LA MERCED 3 285
SAN AGUSTIN 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 317
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 132
EL CARRIL 1 182
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1186
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 192
COBOS 0 8
EL BORDO 0 138
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 843
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 2117
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 1 312
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 200
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 171
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 376
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 3 1002
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 40
GUACHIPAS 0 40
DEPARTAMENTO IRUYA  0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 242
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 182
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 34
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 27
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 222
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 168
LA VIÑA 0 42
TALAPAMPA 1 12
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 228
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 197
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 0 529
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 58
EL TUNAL 0 4
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 0 430
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 67
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 0 27
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 1 2543
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 298
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 120
PICHANAL 1 114
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1918
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 238
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 26
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 219
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 214
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 881
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 398
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 100
ROSARIO DE LERMA 0 380
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 6 158
ANGASTACO 1 71
ANIMANA 0 43
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO 0 1
SAN CARLOS 5 41
SANTA ROSA 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 48
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 11
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 28 22003

Más noticias

Operativo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Vialidad y el Ejército en comunidades de Salta

29/12/2020

Inició hoy del operativo de vacunación contra el COVID-19 en Salta

29/12/2020

Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 28 de diciembre

28/12/2020

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *