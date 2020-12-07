Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 7 de diciembre
En la fecha se notificaron 10 casos nuevos. Se confirman 10 casos sospechosos.
Hoy se activaron 3 protocolos, con 3 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.206 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.768 lo que representa el 89%. Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 18 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 997.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
|Fecha: 07/12/2020 ( 18.30 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|5
|600
|Cachi
|0
|87
|Cafayate
|2
|424
|Capital
|3
|10197
|Cerrillos
|0
|943
|Chicoana
|0
|301
|Gral. Güemes
|0
|1180
|Gral. San Martín
|0
|2085
|Guachipas
|0
|37
|Iruya
|0
|112
|La Caldera
|0
|237
|La Candelaria
|0
|30
|La Poma
|0
|35
|La Viña
|0
|218
|Los Andes
|0
|227
|Metán
|0
|476
|Molinos
|0
|59
|Orán
|0
|2491
|Rivadavia
|0
|231
|Rosario de la Frontera
|0
|206
|Rosario de Lerma
|0
|861
|San Carlos
|0
|122
|Santa Victoria
|0
|47
|TOTAL
|10
|21206
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 07/12/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|5
|600
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|123
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|6
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|33
|GAONA
|0
|5
|GENERAL PIZARRO
|0
|9
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|1
|286
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|4
|120
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|4
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|9
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|87
|CACHI
|0
|64
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|22
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|2
|424
|CAFAYATE
|2
|424
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|3
|10197
|ATOCHA
|0
|18
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|3
|9761
|VILLA SAN LORENZO
|0
|414
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|0
|943
|CERRILLOS
|0
|633
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|0
|277
|SAN AGUSTIN
|0
|30
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|301
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|124
|EL CARRIL
|0
|174
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|0
|1180
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|193
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|0
|137
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|0
|837
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|0
|2085
|ACAMBUCO
|0
|3
|AGUARAY
|0
|311
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|0
|196
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|168
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|369
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|985
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|37
|GUACHIPAS
|0
|37
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|112
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|60
|ISLA DE CAÑAS
|0
|51
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|237
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|59
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|177
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|30
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|23
|LA CANDELARIA
|0
|7
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|35
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|34
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|218
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|166
|LA VIÑA
|0
|41
|TALAPAMPA
|0
|11
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|227
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|196
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|7
|TOLAR GRANDE
|0
|21
|DEPARTAMENTO METÁN
|0
|476
|AGUA BLANCA
|0
|3
|EL GALPON
|0
|50
|EL TUNAL
|0
|3
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|12
|RIO PIEDRAS
|0
|19
|SAN JOSE DE METAN
|0
|386
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|59
|ALUMBRE
|0
|2
|COLOME
|0
|1
|LA PUERTA
|0
|9
|LURACATAO
|0
|4
|MOLINOS
|0
|19
|SECLANTAS
|0
|23
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|0
|2491
|AGUAS BLANCAS
|0
|39
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|281
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|120
|PICHANAL
|0
|112
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|0
|1885
|URUNDEL
|0
|42
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|231
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|107
|LA UNION
|0
|24
|LOS BLANCOS
|0
|4
|MISION LA PAZ
|0
|1
|PLUMA DE PATO
|0
|4
|RIVADAVIA
|0
|30
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|2
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|206
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|2
|EL BORDO
|0
|1
|EL POTRERO
|0
|1
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|201
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|0
|861
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|0
|390
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|96
|ROSARIO DE LERMA
|0
|372
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|122
|ANGASTACO
|0
|50
|ANIMANA
|0
|42
|CORRALITO
|0
|0
|SAN ANTONIO
|0
|1
|SAN CARLOS
|0
|27
|SANTA ROSA
|0
|2
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|47
|ACOYTE
|0
|4
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|5
|LOS TOLDOS
|0
|20
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|5
|TOTALES
|10
|21206