Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 28 de diciembre

28/12/2020

En la fecha se notificaron 17 casos nuevos. Se confirman 2 casos sospechosos. Del total de casos, 1 corresponde a contacto estrecho.

Hoy se activaron 5 protocolos, con 5 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.975 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.442 lo que representa el 88%. Hay 82 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 12 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 1017.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 28/12/2020 ( 19.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 0 683
Cachi 0 88
Cafayate 1 547
Capital 7 10478
Cerrillos 0 969
Chicoana 0 316
Gral. Güemes 0 1186
Gral. San Martín 0 2113
Guachipas 0 40
Iruya 0 120
La Caldera 0 241
La Candelaria 0 34
La Poma 0 35
La Viña 0 221
Los Andes 0 228
Metán 6 529
Molinos 0 67
Orán 0 2542
Rivadavia 0 238
Rosario de la Frontera 0 219
Rosario de Lerma 3 881
San Carlos 0 152
Santa Victoria 0 48
TOTAL 17 21975
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:28/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 683
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 7
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 41
GAONA 0 7
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 353
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 124
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 10
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 88
CACHI 0 65
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 547
CAFAYATE 1 546
DIVISADERO 0 1
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 7 10478
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 7 10037
VILLA SAN LORENZO 0 419
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 969
CERRILLOS 0 654
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 282
SAN AGUSTIN 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 316
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 133
EL CARRIL 0 180
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1186
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 192
COBOS 0 8
EL BORDO 0 138
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 843
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 2113
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 0 311
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 200
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 171
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 376
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 999
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 40
GUACHIPAS 0 40
DEPARTAMENTO IRUYA  0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 241
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 181
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 34
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 27
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 221
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 168
LA VIÑA 0 42
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 228
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 197
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 6 529
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 58
EL TUNAL 0 4
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 6 430
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 67
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 0 27
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 2542
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 298
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 120
PICHANAL 0 113
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1918
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 238
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 26
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 219
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 214
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 881
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 2 398
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 1 100
ROSARIO DE LERMA 0 380
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 152
ANGASTACO 0 70
ANIMANA 0 43
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO 0 1
SAN CARLOS 0 36
SANTA ROSA 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 48
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 11
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 17 21975

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