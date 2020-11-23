Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 23 de noviembre

23/11/2020

En la fecha se notifican 12 casos nuevos. Se confirman 10 casos sospechosos. Del total de casos, 1 corresponde a contacto estrecho. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 7 protocolos, con 7 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.566 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.010 lo que representa el 88%. Hay 91 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 38 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 953.

Fecha: 23/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 1 518
Cachi 0 86
Cafayate 0 354
Capital 1 10010
Cerrillos 0 922
Chicoana 0 291
Gral. Güemes 2 1168
Gral. San Martín 1 2030
Guachipas 0 36
Iruya 0 82
La Caldera 0 232
La Candelaria 0 28
La Poma 0 26
La Viña 0 210
Los Andes 0 224
Metán 0 463
Molinos 0 54
Orán 4 2464
Rivadavia 2 214
Rosario de la Frontera 1 187
Rosario de Lerma 0 842
San Carlos 0 96
Santa Victoria 0 29
TOTAL 12 20566
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 23/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 518
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 111
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 232
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 109
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 86
CACHI 0 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 354
CAFAYATE 0 354
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 1 10010
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 1 9580
VILLA SAN LORENZO 0 409
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 922
CERRILLOS 0 624
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 269
SAN AGUSTIN 0 26
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 291
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 122
EL CARRIL 0 166
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 1168
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 1 191
COBOS 0 8
EL BORDO 0 135
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 829
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 2030
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 284
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 192
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 165
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 363
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 971
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA  0 82
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 60
ISLA DE CAÑAS 0 21
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 232
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 173
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 22
LA CANDELARIA 0 6
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 210
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 160
LA VIÑA 0 40
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 0 463
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 41
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 0 382
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 54
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 18
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 4 2464
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 277
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 119
PICHANAL 0 111
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 1864
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 214
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 2 20
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 29
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 187
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 184
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 842
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 386
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 95
ROSARIO DE LERMA 0 358
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 96
ANGASTACO 0 42
ANIMANA 0 41
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 13
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 29
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 12 20566

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