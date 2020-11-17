Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 16 de noviembre

16/11/2020

En la fecha se notifican 43 casos nuevos. Se confirman 32 casos sospechosos. Del total de casos, 6 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 8 protocolos, con 8 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.035 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.407 lo que representa el 87%. Hay 130 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 51 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 929.

Fecha: 16/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 1 476
Cachi 5 86
Cafayate 10 324
Capital 7 9886
Cerrillos 2 888
Chicoana 0 283
Gral. Güemes 1 1153
Gral. San Martín 7 1953
Guachipas 0 36
Iruya 0 69
La Caldera 0 229
La Candelaria 1 25
La Poma 0 26
La Viña 0 206
Los Andes 1 224
Metán 0 408
Molinos 0 51
Orán 8 2421
Rivadavia 0 209
Rosario de la Frontera 0 165
Rosario de Lerma 0 818
San Carlos 0 71
Santa Victoria 0 28
TOTAL 43 20035
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 16/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 476
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 97
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 1 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 211
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 104
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 5 86
CACHI 4 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 1 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 10 324
CAFAYATE 10 324
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 7 9886
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 7 9463
VILLA SAN LORENZO 0 402
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 888
CERRILLOS 0 605
LA ISLA 0 3
LA MERCED 1 257
SAN AGUSTIN 1 23
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 283
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 117
EL CARRIL 0 163
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1153
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 187
COBOS 0 8
EL BORDO 0 133
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 820
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 1953
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 7 253
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 186
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 158
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 351
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 950
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 229
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 170
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 25
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 20
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 206
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 158
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 0 408
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 39
EL TUNAL 0 2
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 11
RIO PIEDRAS 0 18
SAN JOSE DE METAN 0 333
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 51
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 8 2421
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 274
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 114
PICHANAL 0 105
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 1845
URUNDEL 0 32
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 209
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 165
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 164
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 818
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 382
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 0 346
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 0 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 28
ACOYTE 0 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 43 20035

 

Más noticias

Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 15 de noviembre

15/11/2020

Infraccionaron a 300 personas que participaban en diferentes fiestas clandestinas

15/11/2020

Nuevo operativo de ablación de órganos

15/11/2020

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *