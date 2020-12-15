Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 14 de diciembre

14/12/2020

En la fecha se notificaron 33 casos nuevos. Se confirman 9 casos sospechosos.

Hoy se activaron 8 protocolos, con 8 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.379 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.000 lo que representa el 89%. Hay 79 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 17 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 1001.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 14/12/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 3 625
Cachi 0 87
Cafayate 1 451
Capital 18 10237
Cerrillos 0 945
Chicoana 0 305
Gral. Güemes 0 1180
Gral. San Martín 1 2092
Guachipas 0 37
Iruya 0 113
La Caldera 1 238
La Candelaria 0 32
La Poma 0 35
La Viña 0 219
Los Andes 0 227
Metán 4 488
Molinos 0 64
Orán 5 2512
Rivadavia 0 233
Rosario de la Frontera 0 207
Rosario de Lerma 0 863
San Carlos 0 142
Santa Victoria 0 47
TOTAL 33 21379
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 14/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 625
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 7
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 38
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 304
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 121
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 451
CAFAYATE 1 451
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 18 10237
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 18 9801
VILLA SAN LORENZO 0 414
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 945
CERRILLOS 0 634
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 278
SAN AGUSTIN 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 305
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 126
EL CARRIL 0 176
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1180
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 193
COBOS 0 8
EL BORDO 0 137
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 837
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 2092
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 0 311
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 198
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 168
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 374
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 985
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  0 113
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 61
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 238
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 178
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 32
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 25
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 219
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 167
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 4 488
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 58
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 4 390
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 64
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 0 24
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 5 2512
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 283
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 120
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 5 1904
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 233
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 26
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 207
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 202
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 863
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 0 374
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 142
ANGASTACO 0 69
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO 0 1
SAN CARLOS 0 28
SANTA ROSA 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 47
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 33 21379

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