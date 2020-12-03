Reporte Provincial de casos de coronavirus del día jueves 3 de diciembre

03/12/2020

Hoy se activaron 10 protocolos, con 10 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.110 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.599 lo que representa el 88%. Hay 93 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 22 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 992.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores. Se trabaja para normalizar la información.

Fecha: 03/12/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 12 578
Cachi 0 87
Cafayate 6 415
Capital 8 10176
Cerrillos 0 934
Chicoana 1 300
Gral. Güemes 1 1176
Gral. San Martín 16 2083
Guachipas 0 37
Iruya 5 109
La Caldera 1 237
La Candelaria 0 28
La Poma 5 35
La Viña 1 217
Los Andes 0 227
Metán 1 474
Molinos 1 58
Orán 4 2479
Rivadavia 1 229
Rosario de la Frontera 8 204
Rosario de Lerma 0 861
San Carlos 11 120
Santa Victoria 0 46
TOTAL 82 21110
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 03/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 12 578
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 4 117
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 1 6
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 33
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 7 276
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 114
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 415
CAFAYATE 6 415
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 8 10176
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 7 9741
VILLA SAN LORENZO 1 413
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 934
CERRILLOS 0 628
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 276
SAN AGUSTIN 0 27
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 300
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 123
EL CARRIL 1 174
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1176
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 1 192
COBOS 0 8
EL BORDO 0 136
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 835
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 16 2083
ACAMBUCO 1 3
AGUARAY 4 311
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 197
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 166
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 369
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 7 984
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  5 109
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 60
ISLA DE CAÑAS 5 48
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 237
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 177
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 22
LA CANDELARIA 0 6
DEPARTAMENTO LA POMA 5 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 5 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 217
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 1 165
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 1 474
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 42
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 1 392
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 58
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 0 19
SECLANTAS 1 22
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 4 2479
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 279
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 119
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 1876
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 229
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 1 105
LA UNION 0 24
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 8 204
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 8 199
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 861
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 0 372
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 11 120
ANGASTACO 1 49
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO 0 1
SAN CARLOS 10 26
SANTA ROSA 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 46
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 4
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 82 21110

Más noticias

Homenajearon a los enfermeros fallecidos durante la pandemia en la provincia

03/12/2020

Reporte Provincial de casos de coronavirus del día miércoles 2 de diciembre

02/12/2020

Avanza el proyecto para incentivar al mejor estudiante de cada uno de los 23 departamentos de la provincia para estudiar la carrera de medicina en la UNSa

02/12/2020

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *