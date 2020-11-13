Reporte Provincial de casos de coronavirus del día jueves 12 de noviembre

12/11/2020

En la fecha se notifican 113 casos nuevos. Se confirman 60 casos sospechosos. Del total de casos, 8 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 12 protocolos, con 12 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.715 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.026 lo que representa el 86%. Hay 129 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 51 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 916.

Fecha: 12/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 14 458
Cachi 0 81
Cafayate 6 300
Capital 51 9755
Cerrillos 5 871
Chicoana 1 273
Gral. Güemes 1 1147
Gral. San Martín 8 1935
Guachipas 0 34
Iruya 0 69
La Caldera 3 229
La Candelaria 1 24
La Poma 0 26
La Viña 2 201
Los Andes 0 222
Metán 7 374
Molinos 2 51
Orán 5 2405
Rivadavia 1 208
Rosario de la Frontera 3 146
Rosario de Lerma 1 808
San Carlos 0 71
Santa Victoria 2 27
TOTAL 113 19715
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 12/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 14 458
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 10 92
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 31
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 202
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 102
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 81
CACHI 0 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 300
CAFAYATE 6 300
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 51 9755
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 51 9336
VILLA SAN LORENZO 0 398
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 871
CERRILLOS 5 598
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 250
SAN AGUSTIN 0 20
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 273
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 115
EL CARRIL 1 155
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1147
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 186
COBOS 0 8
EL BORDO 1 132
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 816
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 1935
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 2 239
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 185
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 4 158
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 351
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 947
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 34
GUACHIPAS 0 34
DEPARTAMENTO IRUYA  0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 229
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 3 170
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 24
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 19
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 201
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 2 153
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 222
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 192
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 7 374
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 11
SAN JOSE DE METAN 7 310
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 51
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 1 3
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 1 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 5 2405
AGUAS BLANCAS 0 38
COLONIA SANTA ROSA 0 273
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 111
PICHANAL 0 104
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 5 1836
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 208
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 1 4
RIVADAVIA 0 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 146
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 145
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 808
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 374
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 0 344
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 0 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 27
ACOYTE 1 2
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 1 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 113 19715

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