Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 29 de noviembre

29/11/2020

En la fecha se notifican 27 casos nuevos. Se confirman 20 casos sospechosos.

Hoy se activó 1 protocolo, con 1 muestra en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.919 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.422 lo que representa el 88%. Hay 96 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 30 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 983.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores. Se trabaja para normalizar la información.

Fecha: 29/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 1 551
Cachi 0 87
Cafayate 2 387
Capital 2 10149
Cerrillos 2 929
Chicoana 2 297
Gral. Güemes 0 1174
Gral. San Martín 11 2054
Guachipas 0 37
Iruya 0 102
La Caldera 0 233
La Candelaria 0 28
La Poma 0 30
La Viña 1 215
Los Andes 0 227
Metán 3 469
Molinos 0 57
Orán 2 2475
Rivadavia 0 221
Rosario de la Frontera 0 193
Rosario de Lerma 1 859
San Carlos 0 100
Santa Victoria 0 45
TOTAL 27 20919
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 29/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 551
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 113
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 33
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 257
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 112
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 387
CAFAYATE 2 387
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 2 10149
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 2 9716
VILLA SAN LORENZO 0 411
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 929
CERRILLOS 0 625
LA ISLA 0 3
LA MERCED 2 274
SAN AGUSTIN 0 27
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 297
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 123
EL CARRIL 0 171
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1174
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 191
COBOS 0 8
EL BORDO 0 136
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 834
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 11 2054
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 8 296
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 196
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 166
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 365
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 3 976
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA 0 102
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 60
ISLA DE CAÑAS 0 41
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 233
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 174
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 22
LA CANDELARIA 0 6
DEPARTAMENTO LA POMA 0 30
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 29
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 215
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 163
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 1 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 3 469
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 1 42
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 2 387
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 57
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 19
SECLANTAS 0 21
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 2 2475
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 278
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 119
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1873
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 221
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 101
LA UNION 0 20
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 193
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 190
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 859
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 0 370
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 100
ANGASTACO 0 42
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO 0 1
SAN CARLOS 0 15
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 45
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 4
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 27 20919

 

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