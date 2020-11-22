Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 22 de noviembre
En la fecha se notifican 40 casos nuevos. Se confirman 24 casos sospechosos. Del total de casos, 2 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.
Hoy se activó 1 protocolo, con 1 muestra en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.554 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.932 lo que representa el 87%. Hay 96 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 39 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 953.
|Fecha: 21/11/2020 ( 18.30 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|0
|517
|Cachi
|0
|86
|Cafayate
|1
|354
|Capital
|5
|10009
|Cerrillos
|2
|922
|Chicoana
|0
|291
|Gral. Güemes
|0
|1166
|Gral. San Martín
|10
|2029
|Guachipas
|0
|36
|Iruya
|0
|82
|La Caldera
|0
|232
|La Candelaria
|0
|28
|La Poma
|0
|26
|La Viña
|0
|210
|Los Andes
|0
|224
|Metán
|12
|463
|Molinos
|0
|54
|Orán
|6
|2460
|Rivadavia
|0
|212
|Rosario de la Frontera
|0
|186
|Rosario de Lerma
|3
|842
|San Carlos
|0
|96
|Santa Victoria
|1
|29
|TOTAL
|40
|20554
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 22/11/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|0
|517
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|111
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|4
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|32
|GAONA
|0
|4
|GENERAL PIZARRO
|0
|9
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|232
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|108
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|3
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|9
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|86
|CACHI
|0
|63
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|22
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|1
|354
|CAFAYATE
|1
|354
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|5
|10009
|ATOCHA
|0
|17
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|5
|9579
|VILLA SAN LORENZO
|0
|409
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|2
|922
|CERRILLOS
|2
|624
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|0
|269
|SAN AGUSTIN
|0
|26
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|291
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|122
|EL CARRIL
|0
|166
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|0
|1166
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|190
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|0
|135
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|0
|828
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|10
|2029
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|2
|284
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|0
|192
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|1
|165
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|1
|362
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|6
|971
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|36
|GUACHIPAS
|0
|36
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|82
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|60
|ISLA DE CAÑAS
|0
|21
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|232
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|58
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|173
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|28
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|22
|LA CANDELARIA
|0
|6
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|26
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|25
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|210
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|160
|LA VIÑA
|0
|40
|TALAPAMPA
|0
|10
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|224
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|194
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|7
|TOLAR GRANDE
|0
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|12
|463
|AGUA BLANCA
|1
|3
|EL GALPON
|1
|41
|EL TUNAL
|0
|3
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|12
|RIO PIEDRAS
|0
|19
|SAN JOSE DE METAN
|10
|382
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|54
|ALUMBRE
|0
|2
|LA PUERTA
|0
|10
|LURACATAO
|0
|3
|MOLINOS
|0
|18
|SECLANTAS
|0
|20
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|6
|2460
|AGUAS BLANCAS
|0
|39
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|276
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|2
|119
|PICHANAL
|2
|111
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|1
|1861
|URUNDEL
|0
|42
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|212
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|95
|LA UNION
|0
|18
|LOS BLANCOS
|0
|4
|MISION LA PAZ
|0
|1
|PLUMA DE PATO
|0
|4
|RIVADAVIA
|0
|29
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|2
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|186
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL BORDO
|0
|1
|EL POTRERO
|0
|1
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|183
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|3
|842
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|0
|386
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|95
|ROSARIO DE LERMA
|3
|358
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|96
|ANGASTACO
|0
|42
|ANIMANA
|0
|41
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|13
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|1
|29
|ACOYTE
|1
|4
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|1
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|4
|TOTALES
|40
|20554