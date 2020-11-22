Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 22 de noviembre

22/11/2020

En la fecha se notifican 40 casos nuevos. Se confirman 24 casos sospechosos. Del total de casos, 2 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activó 1 protocolo, con 1 muestra en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.554 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.932 lo que representa el 87%. Hay 96 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 39 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 953.

Fecha: 21/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 0 517
Cachi 0 86
Cafayate 1 354
Capital 5 10009
Cerrillos 2 922
Chicoana 0 291
Gral. Güemes 0 1166
Gral. San Martín 10 2029
Guachipas 0 36
Iruya 0 82
La Caldera 0 232
La Candelaria 0 28
La Poma 0 26
La Viña 0 210
Los Andes 0 224
Metán 12 463
Molinos 0 54
Orán 6 2460
Rivadavia 0 212
Rosario de la Frontera 0 186
Rosario de Lerma 3 842
San Carlos 0 96
Santa Victoria 1 29
TOTAL 40 20554
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 22/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 517
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 111
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 232
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 108
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 86
CACHI 0 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 354
CAFAYATE 1 354
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 5 10009
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 5 9579
VILLA SAN LORENZO 0 409
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 922
CERRILLOS 2 624
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 269
SAN AGUSTIN 0 26
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 291
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 122
EL CARRIL 0 166
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1166
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 190
COBOS 0 8
EL BORDO 0 135
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 828
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 2029
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 2 284
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 192
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 165
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 362
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 6 971
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA 0 82
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 60
ISLA DE CAÑAS 0 21
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 232
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 173
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 22
LA CANDELARIA 0 6
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 210
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 160
LA VIÑA 0 40
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 12 463
AGUA BLANCA 1 3
EL GALPON 1 41
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 10 382
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 54
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 18
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 6 2460
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 276
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 2 119
PICHANAL 2 111
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 1861
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 212
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 18
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 29
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 186
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 183
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 842
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 386
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 95
ROSARIO DE LERMA 3 358
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 96
ANGASTACO 0 42
ANIMANA 0 41
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 13
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 29
ACOYTE 1 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 40 20554

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