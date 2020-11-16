Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 15 de noviembre

15/11/2020

En la fecha se notifican 66 casos nuevos. Se confirman 21 casos sospechosos. Del total de casos, 3 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 2 protocolos, con 2 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.992 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.308 lo que representa el 87%. Hay 125 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 49 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 924.

Fecha: 15/11/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 6 475
Cachi 0 81
Cafayate 0 314
Capital 8 9879
Cerrillos 7 886
Chicoana 5 283
Gral. Güemes 2 1152
Gral. San Martín 4 1946
Guachipas 1 36
Iruya 0 69
La Caldera 0 229
La Candelaria 0 24
La Poma 0 26
La Viña 0 206
Los Andes 1 223
Metán 15 408
Molinos 0 51
Orán 4 2413
Rivadavia 1 209
Rosario de la Frontera 4 165
Rosario de Lerma 8 818
San Carlos 0 71
Santa Victoria 0 28
TOTAL 66 19992
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 15/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 6 475
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 3 97
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 31
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 211
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 104
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 81
CACHI 0 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 314
CAFAYATE 0 314
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 8 9879
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 7 9456
VILLA SAN LORENZO 1 402
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 886
CERRILLOS 4 605
LA ISLA 0 3
LA MERCED 3 256
SAN AGUSTIN 0 22
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 283
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 117
EL CARRIL 3 163
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 1152
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 1 187
COBOS 0 8
EL BORDO 0 133
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 819
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 1946
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 246
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 186
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 158
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 351
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 3 950
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 36
GUACHIPAS 1 36
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 229
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 170
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 24
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 19
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 206
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 158
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 223
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 193
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 15 408
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 39
EL TUNAL 0 2
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 1 11
RIO PIEDRAS 1 18
SAN JOSE DE METAN 13 333
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 51
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 4 2413
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 274
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 3 114
PICHANAL 0 105
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1837
URUNDEL 1 32
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 209
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 1 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 165
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 164
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 818
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 6 382
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 2 346
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 0 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 28
ACOYTE 0 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 66 19992

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