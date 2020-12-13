Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 13 de diciembre

13/12/2020

En la fecha se notificaron 28 casos nuevos. Se confirman 5 casos sospechosos.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.346 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.970 lo que representa el 89%. Hay 83 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 17 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 999.

Fecha: 13/12/2020 ( 18.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 5 622
Cachi 0 87
Cafayate 14 450
Capital 0 10219
Cerrillos 1 945
Chicoana 1 305
Gral. Güemes 0 1180
Gral. San Martín 0 2091
Guachipas 0 37
Iruya 0 113
La Caldera 0 237
La Candelaria 0 32
La Poma 0 35
La Viña 0 219
Los Andes 0 227
Metán 1 484
Molinos 0 64
Orán 6 2507
Rivadavia 0 233
Rosario de la Frontera 0 207
Rosario de Lerma 0 863
San Carlos 0 142
Santa Victoria 0 47
TOTAL 28 21346
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 13/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 622
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 7
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 3 38
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 302
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 120
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 14 450
CAFAYATE 14 450
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 0 10219
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 0 9783
VILLA SAN LORENZO 0 414
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 945
CERRILLOS 0 634
LA ISLA 0 3
LA MERCED 1 278
SAN AGUSTIN 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 305
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 126
EL CARRIL 1 176
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1180
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 193
COBOS 0 8
EL BORDO 0 137
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 837
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 2091
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 0 312
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 197
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 168
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 373
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 985
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  0 113
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 61
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 237
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 177
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 32
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 25
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 219
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 167
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 1 484
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 58
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 1 386
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 64
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 0 24
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 6 2507
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 2 283
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 120
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1899
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 233
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 26
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 207
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 202
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 863
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 0 374
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 142
ANGASTACO 0 69
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO 0 1
SAN CARLOS 0 28
SANTA ROSA 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 47
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 28 21346

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