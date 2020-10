Proyecto de Ampliación y Refuncionalización del Hospital San Bernardo

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, equipos de su Cartera y de los ministerios de Infraestructura, Salud Pública y de la coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, junto a autoridades de la secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), mantuvieron una reunión virtual para definir las acciones a seguir en el marco del proyecto.

El monto total del mismo asciende a la suma de US$ 28.365.110, de los cuales, US$ 20.000.000, corresponden a recursos de financiamiento externo, a través de FONPLATA y US$ 8.365.110, serán recursos de aporte local.

En la oportunidad, se describió la importancia de las obras para la provincia de Salta y norte del país y se determinó que la aprobación final del préstamo se realizará tras el análisis correspondiente del Directorio Ejecutivo de FONPLATA, en los próximos días.

En el caso de Salta, el organismo ejecutor de este proyecto será el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la “Unidad Ejecutora del Proyecto de Ampliación y Refuncionalización Hospital San Bernardo”, la cual, será constituida mediante un decreto del Poder Ejecutivo para llevar adelante la gestión fiduciaria y técnica del proyecto, en coordinación con los otros organismos provinciales y nacionales para evaluar los avances.

Cabe destacar que el desarrollo del proyecto estará auditado en cada una de sus etapas por la Unidad de Sindicatura Interna, la Auditoria General de la Provincia, la Comisión Bicameral de Diputados y Senadores de Salta y auditorias contables, financieras y legales que disponga el Organismo Financiador, como así también, la Presidencia de la Nación, a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, dado que la República Argentina oficiará como garante del contrato de préstamo.

Participaron de la reunión, la secretaria de Planificación Financiera, Liliana Corona; el Contador General de la Provincia, Norberto Roque Delgado; el director Nacional de Priorización Estratégica del Financiamiento Internacional, Mauro Conti; el consejero Legal de FONPLATA, Carlos Bastón; el responsable del proyecto, Leonardo Mesias y los respectivos equipos técnicos de los organismos provinciales.

Obras

Luego de ser aprobada la financiación, con la consecuente suscripción del contrato para la ampliación y refuncionalización del hospital San Bernardo, se estima un plazo de ejecución de obra de 4 años.

Se realizarán los trabajos necesarios para desarrollar el nuevo conjunto de 3 edificios con una superficie total de 11.150 m2 cubiertos que se unirán a través de circulaciones al casco existente. Además, la intervención en áreas exteriores colindantes de 4.000 m2 (áreas de estacionamiento de ambulancias y circulación de servicio para proveedores y técnicos), con sus instalaciones y equipamientos.

Construcción bloque crítico: Este edificio, de una superficie 8.440 m2 se encontrará emplazado dentro del predio del hospital existente, constará de tres pisos y albergará la nueva Unidad Quirúrgica que incluye Unidad de Cirugía Mayor (10 quirófanos) y Unidad de Cirugía Ambulatoria (2 quirófanos), Unidad de Terapia Intensiva (26 boxes individuales), Unidad Cardiovascular y Coronaria (9 boxes individuales), Unidad de Quemados (10 camas y 2 quirófanos) y Unidad de Terapia Intermedia (26 camas), incluyendo locales de apoyo para servicio técnico.

Construcción de la central de esterilización: Este edificio que tendrá una superficie de 517 m2, se encontrará vinculado al conjunto del hospital a través de la nueva circulación técnica y concentrará los nuevos locales de tratamiento y procesamiento de material estéril para todos los servicios del hospital.

Estará dividida en dos grandes sectores, por un lado el acceso y dependencias del personal de esterilización y por el otro, el proceso en sí mismo. La recepción del material usado se realizará por un extremo y entrará al circuito de prelavado y posteriormente al procesamiento en autoclaves, para luego ser almacenado previo a ser expedido a cada lugar.

Construcción del bloque administrativo: El tercer edificio de 2.100 m2 aproximadamente, se realizará para reemplazar la superficie de la actual administración, ya que el bloque crítico se implantará en lugar de la misma. Este edificio se compondrá de oficinas de atención al público y al recurso humano del hospital, administración general y gerencias, como así también a docencia e investigación, incluyendo aulas y auditorio con capacidad para 115 personas, para las actividades de médicos residentes.

Construcción de los ejes circulatorios: los edificios antes descritos se comunicarán con el casco existente del hospital a través de dos nuevos ejes circulatorios, tanto púbico como técnico, los que organizarán los flujos circulatorios de pacientes y personal técnico hacia los servicios.

Equipamiento

Comprenderá los bienes muebles, tecnología y/o equipos necesarios para la prestación de los servicios, como: equipamiento biomédico para bloque crítico, equipamiento biomédico para esterilización; mobiliario y tecnología.

Fortalecimiento Institucional

Consistirá en el diseño e implementación de un sistema de gestión para la fase operativa del hospital, enfocado en la calidad de los servicios externos e internos y en la capacitación o formación de los colaboradores de todos los niveles para su efectiva implementación.

fuente: gobierno salta