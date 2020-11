Encuesta sobre percepción de las vacunas contra COVID-19 de los trabajadores de la salud

En el marco del Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, la cartera sanitaria nacional realizó una encuesta en línea en la que participaron 4.321 miembros de distintas áreas del personal de salud sobre la percepción de las vacunas en estudio contra COVID-19. “Hace meses estamos trabajando con las jurisdicciones en el desafío de generar información y confianza, en una situación inédita en la que todo el mundo requiere el mismo insumo”, explicó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Así se realizó el relevamiento entre 12 y 14 de noviembre en el que el 66 por ciento de los trabajadores respondió que se aplicaría la vacuna si estaría disponible hoy, mientras que el 21 % no está seguro y 13% no lo haría.

Entre los motivos por los que se aplicarían la vacuna aparecieron en orden de cantidad de respuestas: porque formamos parte de los/as trabajadores/as esenciales y estamos más expuestos/as al virus; para proteger a mi familia; creo que la pandemia va a perdurar en el tiempo; por protección personal; y porque tengo factores de riesgo.

Mientras que en el grupo que respondió que no las razones fueron: no tengo confianza en ninguna de las vacunas que están en desarrollo; considero que las vacunas en desarrollo podrían generar riesgos para mi salud; esperaría a que se produzca una segunda o tercera generación de vacunas contra la COVID-19; otros sin definir; no tengo confianza en los países que desarrollan las vacunas; creo que el número de contagios va a disminuir sin necesidad de vacunas; las medidas de distanciamiento social e higiene son suficientes; y en último lugar, considero que la COVID-19 no es una enfermedad lo suficientemente grave que justifique vacunarse.

Vizzotti indicó que este tipo encuestas son importantes para conocer la percepción y poder trabajar en construir confianza por lo que en la misma se incluyó la pregunta: ¿Qué cree que le aportaría recibir capacitación sobre el estado de situación de las vacunas en desarrollo? En la que el 39% respondió que reforzaría o profundizaría los conocimientos que ya poseen; el 37 % que le daría mayor confianza y/o seguridad; el 16 % considera que no modificaría en nada mi postura; y el 7 % que le podría hacer cambiar de opinión.

* imagen ilustrativa