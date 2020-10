Legisladores, funcionarios y jóvenes trabajan en una nueva Ley sobre la creación de Centros de Estudiantes en el nivel Secundario

En un trabajo de articulación con el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y con los propios jóvenes, la Comisión de La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado, avanzó este viernes con el análisis de distintos proyectos de Ley existentes en relación a la creación y funcionamiento de Centros de Estudiantes en el nivel secundario.

Del encuentro online participaron los senadores Carlos Rosso y Javier Mónico, los diputados Jorgelina Juarez e Ivan Mizzau, la Secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, el Director de la Agencia Provincial de la Juventud, Pablo Marcial y referentes de los estudiantes, tanto del nivel medio, como universitario.

Actualmente rige en Salta la Ley provincial N° 6.616, sancionada en diciembre de 1990, que autoriza el funcionamiento de los centros de estudiantes en establecimientos educativos provinciales; pero los jóvenes impulsan la adhesión a la Ley nacional N° 26.877 sancionada en julio de 2013, que ya cuenta con media sanción dada por la Cámara de Diputados, por considerar que actualiza la legislación en la materia. Además, en la comisión de Educación existe otro proyecto en igual sentido presentado por el senador Rosso.

La idea de la comisión es poder lograr un consenso que permita aprobar uno de los proyectos antes de fin de año, para lo cual se requirió el aporte de los jóvenes.

Rosso dijo que se debe sacar una ley que sirva para el trabajo de formación, responsabilidad y de empoderando de los jóvenes, que hoy votan a los 16 años y que pueden difundir la política, “que no es una mala palabra, sino una herramienta para crecer como sociedad”. Advirtió que además de generar la Ley, luego será necesario replicarla por toda la provincia.

Mónico dijo que se escuchará a los jóvenes para ver qué modelo de centro de estudiantes plantean, basados en la participación y en principios democráticos, republicados y federales. Advirtió que todo derecho trae de la mano una obligación y valoró la posibilidad de sumar ideas a un debate que propone nuevas políticas en temas diversos que hacen a los jóvenes, tales como género o conectividad y que las perciben desde su edad.

Juárez recordó que la adhesión a la Ley Nacional sobre creación y funcionamiento de centros de estudiantes se aprobó en diputados en setiembre de 2019, con el fin de promover y garantizar los derechos de los jóvenes, por lo que resulta necesario que se trate con celeridad.

Celeste Dib manifestó que para el Ministerio de Educación la creación de centros de estudiantes es una excelente idea para la democratización de las instituciones educativas e implican incluir la voz de los jóvenes para construir juntos y valoró que hagan propuestas de mejora institucional.

Marcial sostuvo que la juventud es una prioridad en la agenda del gobernador, Gustavo Saénz y comprometió el apoyo del organismo a su cargo en la tarea de organización y armado de los centros de estudiantes en todo el territorio provincial.

Finalmente, se expresaron los alumnos y referentes de la juventud; Lucia Soria; Aramis Padilla; Juan Pablo Vázquez; Candelaria Peano Uriburu y Florencia Arias; quienes coincidieron en pedir la adhesión a la Ley nacional 26.877.

Soria dijo que desde la facultad de Humanidades de la UNSa acompañan a sus pares del secundario y recordó que aun hoy en el sector privado no se puede armar centros de estudiantes. Padilla, del IEM, sostuvo que uno de los problemas se plantea con la aprobación de los estatutos de cada centro de estudiante por parte del Ministerio de Educación y planteó que esa función la lleve adelante cada cuerpo de delegados, sobre lo que Vázquez opinó que la tarea de dictar estatutos y aprobarlos debe estar a cargo de los estudiantes de cada colegio porque hace a la autonomía de los centros de estudiantes, del mismo modo en que se hace en la universidad. Peano dijo que hoy existen algunos centros de estudiantes, pero que no funcionan adecuadamente y Arias pidió que las propuestas no sean analizadas desde una posición adulto centrista, donde la juventud no sea tomada como una incomodidad que viene a reclamar cosas.

Los jóvenes coincidieron en explicar que ya hubo conflictos y sanciones en colegios por llevar adelante estos movimientos y los adjudicaron al temor que genera la creación de centros de estudiantes entre los directivos, por lo que consideraron necesario que el Estado acompañe el proceso, garantizando el normal funcionamiento y el armado de los mismos.

Al cabo del encuentro los senadores comprometieron su trabajo para lograr que el cuerpo pueda debatir las iniciativas antes de fin de año.

fuente: senado salta