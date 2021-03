Todo listo para recibir La Liga Argentina de Basket durante una semana en Salta

Parte de la segunda división del básquet nacional desembarcará en la provincia. Se trata de La Liga Argentina que llegará a Salta en el marco de una nueva sede de la Conferencia Norte. En ese contexto, Salta Basket será el anfitrión durante esta parte del certamen durante una semana plagada de básquet. Las distintas delegaciones comenzarán a llegar entre hoy y mañana y se instalarán en la “burbuja salteña”.

Independiente BBC de Santiago del Estero, Estudiantes de Tucumán, Tiro Federal de Morteros (Córdoba), Riachuelo de La Rioja, Villa San Martín de Resistencia (Chaco) y Central Argentino Olímpico de Ceres (Santa Fe) serán los equipos que llegarán a La Linda y, junto a la delegación de árbitros (serán diez en total) se instalarán en cuatro hoteles de la ciudad. Para seguir el protocolo sanitario impuesto a raiz de la pandemia del coronavirus. No habrá más de dos delegaciones por hotel.

Todas y cada una de las instituciones que llegarán a Salta lo harán con los hisopados negativos en mano, realizados 48 horas antes en su lugar de origen. De esa manera la Asociación de Clubes de Básquetbol de la República Argentina (AdC) intenta prevenir cualquier tipo de contagio. Desde la organización del certamen, en esta oportunidad a cargo de Salta Basket, se solicita a los integrantes de cada uno de los planteles tener los recaudos y el cuidado sanitario necesario en el marco de una pandemia. Si bien la dirigencia infernal realizó las gestiones pertinentes ante el COE provincial, por ahora no está autorizado el ingreso del público al estadio.

En el aspecto deportivo la competencia comenzará este jueves con la primera de cinco fechas que se llevarán a cabo en la Sede Salta. Durante todas las jornadas habrá tres partidos que se desarrollarán en el Estadio Delmi, siempre en el mismo horario: 16.30, 19 y 21.30. El primer choque de la jornada inicial será entre santiagueños y tucumanos, Independiente vs Estudiantes. Mientras que Los Infernales, dirigidos por José Luis Pisani, recibirán en el último turno al conjunto chaqueño de Villa San Martín.

Una situación no menor en el contexto que atraviesa el país será que mientras un partido se lleva a cabo en el Estadio Delmi, los equipos que a continuación saltarán al rectángulo de juego esperarán realizando las actividades físicas previas en el Micro Estadio Delmi. Una vez terminado el encuentro en el Delmi, los equipos se irán de la cancha rumbo a su hotel, en ese tránsito se limpiará la zona usada y luego ingresarán los otros planteles. En ningún momento se deberían cruzar y los vestuarios, por disposición reglamentaria, no se utilizarán.

Fixture Sede Salta (11 al 17)

Fecha 1 – Jueves 11

16.30 Independiente BBC vs Estudiantes Tuc.

19.00 Tiro Federal (Cba) vs Riachuelo LR

21.30 Vª San Martín (Ch) vs Salta Basket

Libre: Central de Ceres

Fecha 2 – Viernes 12

16.30 Riachuelo vs Central de Ceres

19.00 Estudiantes (T) vs Tiro Federal

21.30 Salta Basket vs Independiente BBC

Libre: Villa San Martín

Fecha 3 – Domingo 14

16.30 Villa San Martín vs Riachuelo

19.00 Central de Ceres vs Estudiantes (T)

21.30 Tiro Federal vs Salta Basket

Libre: Independiente BBC

Fecha 4 – Lunes 15

16.30 Riachuelo vs Independiente BBC

19.00 Estudiantes (T) vs Villa San Martín

21.30 Salta Basket vs Central de Ceres

Libre: Tiro Federal

Fecha 5 – Miércoles 17

16.30 Independiente BBC vs Central de Ceres

19.00 Villa San Martín vs Tiro Federal

21.30 Salta Basket vs Riachuelo

Libre: Estudiantes (T)