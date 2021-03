Tercer triunfo consecutivo para Salta Basket en La Liga Argentina

La segunda jornada de La Liga Argentina en Salta siguió igual de emotiva que la primera. Los Infernales volvieron a conseguir una importantísima victoria, la tercera de manera consecutiva y la segunda en La Linda, esta vez frente a Independiente BBC de Santiago del Estero, por 75-71. Otra enorme partido para los dirigidos por José Luis Pisani que tuvo en Bernardo Barrera al goleador de la noche con 20 puntos. Mañana los siete equipos que compiten en la Burbuja norteña tendrán descanso para volver con todo el domingo.

Después del debut en una de las sedes de la Conferencia Norte, salteños y santiagueños se dispusieron a brindar un lindo espectáculo. Un hermoso evento que por el momento los salteños deben privarse de ver en el Delmi a causa de la pandemia del coronavirus. Pese a esto último, y protocolos de por medio en el polideportivo, los representantes de la zamba y los de la chacarera no se privaron para nada y se sacaron chispas en el parquet infernal.

Los primeros diez minutos terminaron a favor de la visita (13-14). Ninguno de los dos tuvo buena efectividad y los santiagueños aprovecharon las pérdidas del local (6 en ese período) para capitalizar su ofensiva y llevarse el parcial por la mínima.

En el segundo chico Pisani ajustó algunas tuercas y la máquina infernal salió con otro semblante. Parcial ganador de 7-0 a favor de Salta Basket para ponerse rápidamente en partido y empezar a dominar las acciones. La máxima diferencia en el electrónico en ese cuarto fue de 8 para el local, el carioca André Coimbra volvió a dejar su sello en la noche salteña con una tremenda volcada. Sin embargo, los santiagueños lejos estuvieron de relajarse y siguieron batallando, promediando el período Palacio clavó un triple y López encestó desde el perímetro para ponerse a 2 de distancia (28-26).

Con el anhelo de dejar atrás la derrota del primer día de competencia, los dirigidos por Guillermo Alliende se plantaron en rectángulo naranja y comenzaron a llover las bombas desde el perímetro. Desde la banca Jeremías Ledezma tuvo su momento de gloria encestando 8 puntos de manera consecutiva (dos triples y un doble) para dejar a su equipo abajo por la mínima.

La reacción salteña no tardó en llegar sobre el final del penúltimo cuarto a través del pivote brasileño convirtiendo en la zona pintada, Buchaillot rompiendo líneas con su velocidad y triples que llegaron en manos del uruguayo Bernardo Barrera. Se sumó al buen momento el alero Cristian Cardo, interceptando rebotes y efectivo desde la línea de dos. Tremendo cuarto en el Delmi que quedó a favor de la visita (22-25).

Y para el final no podía faltar la adrenalina a la que tiene habituado el representante provincial. Doble a doble y bombas de un lado y otro hicieron que el choque no se definiera hasta el final. Y si de bombas desde los 6,75 metros se trata, Cristian Cardo clavó dos sobre el desenlace del partido para empezar a decretar nada menos que el tercer triunfo de Los Infernales en La Liga Argentina. Fue 75-71 para Salta para arrancar de manera inmejorable la competencia en casa.

El próximo partido para el anfitrión será el domingo, también a las 21.30, cuando enfrente a Tiro Federal de Morteros, Córdoba, rival que aún no ganó en la “burbuja salteña” y tratará de salir de ese lugar.

Síntesis

Salta Basket (75): Federico Pedano (4), Nicolás Zurschmitten (13), Facundo Arias Binda (0), André Coimbra (13) y Cristian Cardo (15) FI. Bernardo Barrera (20), Agustín Sanchez (2), Nahuel Buchaillot (6), Joaquín Beyrne (-), Nahuel Vicentin (2) y Nicolás Franco (0). DT: José Luis Pisani. AT: Franco Cucchetti.

Independiente BBC (71): Facundo Prado (3), Matías Mansilla (5), Ignacio Luna (12), Damián Palacio (9) y Senastián Lugo (12) FI. Sergio Corbalán (1), Alex Soria (-), Joaquín Lastra (-), Bruno Ingratta (7), Jeremías Ledesma (12) y Román Ise (-). DT: Guillermo Aliende. AT: Mauro Montenegro.

Parciales: 1C SB 13-14 I, 2C 24-17 (37-31), 3C 22-25 (59-56) y 4C 16-15 (75-71)

Árbitros: Sebastián Vasallo, Pablo Leytón y Nahuel Huck Braner

Estadio: Polideportivo Ciudad de Salta (Delmi)

Sede: Salta

Fecha: 2

2DA BURBUJA, SEDE SALTA (CONF. NORTE)

Fecha 1 – Jueves 11

Independiente BBC 68-83 Estudiantes Tuc.

Tiro Federal (Cba) 77-80 Riachuelo LR

Vª San Martín (Ch) 79-88 Salta Basket

Libre: Central de Ceres

Fecha 2 – Viernes 12

Riachuelo 82-87 Central de Ceres

Estudiantes (T) 79-77 Tiro Federal

Salta Basket 75-71 Independiente BBC

Libre: Villa San Martín

Fecha 3 – Domingo 14

16.30 Villa San Martín vs Riachuelo

19.00 Central de Ceres vs Estudiantes (T)

21.30 Tiro Federal vs Salta Basket

Libre: Independiente BBC

fuente: Salta Basket