Los Infernales de Salta Basket volvieron a ganar y siguen invictos en el Estadio Delmi

Anoche en la penúltima jornada de La Liga Argentina en la “burbuja salteña” volvió a entregar una nueva alegría para los salteños. Los Infernales obtuvieron el quinto triunfo consecutivo, el cuarto en el Estadio Delmi, y de esa manera se afianzan en el grupo de la Conferencia Norte. Superaron 90-64 a los santafesinos de Central Argentino Olímpico de Ceres. Los siete equipos que compiten en la Sede Salta le bajarán el telón a la competencia norteña el miércoles que viene, después del descanso de hoy.

El arranque del partido fue sorpresivo para los dirigidos por José Luis Pisani, con un 7-0 en contra. Sin embargo, el local no tardó en hacer pie en un parquet infernal que cada vez le sienta mejor. Además de emparejar la historia pasó al frente con autoridad. Diferencia de 15 puntos llegó a sacar Salta en esos primeros diez minutos para controlar hasta el final las acciones.

Como viene ocurriendo en la burbuja norteña, Pisani no paró de mover el banquillo de relevos y todos tuvieron acción, el juvenil salteño Joaquín Beyrne debutó en el Delmi en la segunda división del básquet argentino. Rotación que terminó matando al equipo visitante. Zurschmitten volvió a tener una noche de ensueños, encestando y moviendo los hilos. El capitán oriundo de Córdoba capital fue el goleador de la noche con 20 puntos, seguido por Bernardo Barrera (13) y Nahuel Buchaillot (12).

Párrafo aparte para el base nacido en Mendoza capital, quien desde el partido contra Tiro Federal lleva inscripto en sus zapatillas el apodo de un ser amado: “Tati”, su abuelo por parte de madre quien falleció hace una semana y caló hondo en el corazón del armador mendocino. Cada triple, cada jugada en velocidad fue dedicado para él, don Tomás José González que sin dudas estará aplaudiendo desde lo más alto, disfrutando cada acción que desparrama su pequeño gigante.

La segunda mitad del encuentro entre salteños y santafesinos fue solo protocolar. Los Infernales dominaron cada momento del partido sin dejar chances a la reacción del elenco visitante que tuvo en Daniel Tabbia al mejor artillero con 16 puntos. Ceres no encontró las formas para vulnerar la defensa salteña.

Ahora los equipos sumergidos en la burbuja salteña descansarán mañana martes para volver a la acción el miércoles que viene, último día de competencia en la capital salteña. En el primer turno Villa San Martín superó a Estudiantes de Tucumán 77-66, mientras que en el segundo partido Independiente de Santiago hizo lo propio con Riachuelo de La Rioja por 74-71.

Síntesis

Salta Basket (90): Federico Pedano (7), Nicolás Zurschmitten (20), Facundo Arias Binda (8), André Coimbra (4) y Cristian Cardo (6) FI. Bernardo Barrera (13), Agustín Sanchez (9), Nahuel Buchaillot (12), Joaquín Beyrne (2), Nahuel Vicentin (4) y Nicolás Franco (5). DT: José Luis Pisani. AT: Franco Cucchetti.

Central de Ceres (64): D. Tabbia (16), M. Vittar (4), A. Crotti (14), L. Zalio (1) y G. Guevara (13) FI. N. Gorosito (2), A. Joseph (7), N. Correnti (4), J. Karabitan (0), B. Manassero (3) y L. Manasero (0). DT: Enrique Lancelltti. AT: Juan Trogolo.

Parciales: 1C SB 28-15 C, 2C 15-15 (43-30), 3C 28-18 (70-48) y 4C 20-16 (90-64)

Árbitros: Sebastián Vasallo, Ariel Mudksi e Iván Huck

Estadio: Polideportivo Ciudad de Salta (Delmi)

Sede: Salta

Fecha 1 – Jueves 11

Independiente BBC 68-83 Estudiantes Tuc.

Tiro Federal (Cba) 77-80 Riachuelo LR

Vª San Martín (Ch) 79-88 Salta Basket

Libre: Central de Ceres

Fecha 2 – Viernes 12

Riachuelo 82-87 Central de Ceres

Estudiantes (T) 79-77 Tiro Federal

Salta Basket 75-71 Independiente BBC

Libre: Villa San Martín

Fecha 3 – Domingo 14

Villa San Martín 98-73 Riachuelo

Central de Ceres 71-75 Estudiantes (T)

Tiro Federal 93-97 Salta Basket (empate en 82)

Libre: Independiente BBC

Fecha 4 – Lunes 15

16.30 Riachuelo 71-74 Independiente BBC

19.00 Estudiantes (T) 69-77 Villa San Martín

21.30 Salta Basket 90-64 Central de Ceres

Libre: Tiro Federal

Fecha 5 – Miércoles 17

16.30 Independiente BBC vs Central de Ceres

19.00 Villa San Martín vs Tiro Federal

21.30 Salta Basket vs Riachuelo

Libre: Estudiantes (T)

fuente: Salta Basket