La Burbuja de Basket en Salta será transmitida por redes sociales y televisión para toda la provincia

La continuidad de La Liga Argentina de Basket llega a Salta con la segunda burbuja de la competencia perteneciente a la Conferencia Norte –la otra se realizará en Rosario de Santa Fe-. La sede norteña está lista para recibir a las seis delegaciones que junto a Los Infernales comenzarán a competir desde hoy en el Estadio Delmi. En ese marco, hay que subrayar que la dirigencia infernal llegó a un acuerdo con los encargados de los derechos televisivos de la competencia y la “burbuja salteña” será transmitida a través de canales de televisión y redes sociales.

Luego de varias gestiones los dirigentes salteños llegaron a un acuerdo con la gente de BasquetPass, plataforma que se encarga de televisar los partidos de La Liga Argentina y Liga Nacional, con lo cual tras las exitosas gestiones y ante la imposibilidad de no poder ir a la cancha los salteños podrán acompañar a Los Infernales a través de las transmisiones por diferentes soportes. A continuación algunas de las señales que pasarán los partidos de Salta Basket:

· Elinfluencer (página web – youtube)

· SportsSalta TV (página web – youtube)

· Canal 12 Tartagal

· OTC Orán

· GTV El Galpón

· Canal 12 Joaquín V. González

· Fuera de Juego Orán

· Red Astec

· Canal 2 (aire capital)

· Nortevisión

· Canal 10 (aire capital a través de Facebook)

· UVC Canal 10 Embarcación

· Canal Radio Uno Joaquín V. González

Cabe destacar que a través de la Asociación Salteña de Televisión por Cable (ASTEC) los partidos de Salta Basket serán transmitido en el interior de la provincia en localidades como Embarcación, General Güemes, Cafayate, Joaquín V. González, Vaqueros, Apolinario Saravia, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Tartagal, Mosconi, Aguaray, Metán, Las Lajitas, Orán y algunas localidades de la vecina provincia de Jujuy. Cabe destacar que con el correr de las horas se irán sumando otros medios de comunicación interesados en transmitir los partidos de Salta Basket.

La competencia comenzó hoy jueves a partir de las 16.30 con el choque entre Independiente BBC de Santiago del Estero y Estudiantes de Tucumán. Luego, a las 19, jugarán Tiro Federal (Cba) y Riachuelo de La Rioja y en el último turno el anfitrión del certamen enfrentará a los chaqueños de Villa San Martín. Una semana a puro básquet en Salta, el escenario será el Estadio Delmi.

Fixture Sede Salta (11 al 17 de marzo)

Fecha 1 – Jueves 11

16.30 Independiente BBC vs Estudiantes Tuc.

19.00 Tiro Federal (Cba) vs Riachuelo LR

21.30 Vª San Martín (Ch) vs Salta Basket

Libre: Central de Ceres

Fecha 2 – Viernes 12

16.30 Riachuelo vs Central de Ceres

19.00 Estudiantes (T) vs Tiro Federal

21.30 Salta Basket vs Independiente BBC

Libre: Villa San Martín

Fecha 3 – Domingo 14

16.30 Villa San Martín vs Riachuelo

19.00 Central de Ceres vs Estudiantes (T)

21.30 Tiro Federal vs Salta Basket

Libre: Independiente BBC

Fecha 4 – Lunes 15

16.30 Riachuelo vs Independiente BBC

19.00 Estudiantes (T) vs Villa San Martín

21.30 Salta Basket vs Central de Ceres

Libre: Tiro Federal

Fecha 5 – Miércoles 17

16.30 Independiente BBC vs Central de Ceres

19.00 Villa San Martín vs Tiro Federal

21.30 Salta Basket vs Riachuelo

Libre: Estudiantes (T)

