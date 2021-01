Facundo Arias Binda alzará la bandera de Los Infernales en la Liga Argentina

El salteño Facundo Arias Binda pasó a formar parte de la estructura de Salta Basket para la próxima temporada de la Liga Argentina, la segunda división en el país. “Estoy muy contento, feliz”, fue lo primero que dijo el jugador de 1,92 metros de altura.

Arias Binda comenzó a jugar al básquet en el club Villa Belgrano de Salta capital, luego estuvo unos meses en Gimnasia y Tiro para emigrar con solo 16 años nada menos que al club Obras Sanitarias de Buenos Aires, uno de los equipos representativos de la Liga Nacional -máxima división-. En el Templo del Rock el salteño integró el equipo de Liga Nacional durante algunos partidos.

En su recorrido por otros clubes fuera de Salta, el escolta de buena penetración, tiro a pie firme y aspectos técnicos se desempeñó en Misiones en el club Tirica de Eldorado, donde jugó la Liga C en 2013.

Su carrera siguió en Tucumán, en el elenco de Independiente, para disputar la temporada 2013/14 del Torneo Federal, conjunto donde tuvo como compañero a Lucas Victoriano, uno de los bases argentinos que integró la mejor camada de la historia de este deporte conocida como la Generación Dorada.

En el 2014 Facundo retornó a su provincia natal y siguió vinculado al básquet pero esta vez en el Tribuno Básquetbol, institución donde estuvo hasta la última temporada jugando el Torneo Federal. Fue justamente en el verdolaga de la zona sur donde el salteño tuvo muy buenas actuaciones que hoy le valieron poder pegar el salto a la segunda división del básquet argentino.

“Quiero agradecer profundamente al Tribuno Básquet, a los dirigentes, hinchas y compañeros que tuve por formar parte de unos hermosos años donde crecí en lo personal y también deportivamente”, agradeció el flamante jugador de Los Infernales.

En cuanto a las expectativas en el elenco representante de la provincia en Liga Argentina, el escolta sostuvo: “Son muy buenas, estoy muy feliz. Sinceramente no me lo esperaba en este momento de mi ´carrera deportiva´. Pasaron muchas cosas, desde pensar en dejar el básquet, después ascendimos –de la exLiga C al Federal con el TBB- y metimos buenos federales. Ahora, a los 27 años, la Liga Argentina. Es increíble pero bueno, creo que me lo gané con esfuerzo y dedicación”.

“Las mejores expectativas siempre, tratar de dejar a Salta Basket lo más alto posible, ya sea que me toque alentar a mis compañeros desde el banco o jugando, estoy a disposición del entrenador y del club”, sostuvo Arias Binda el salteño quien pasó a formar parte de las filas infernales.

“Desde que me fui en el 2010 y después volver a Salta para jugar en el plano nacional la verdad que no puedo explicar con palabras lo que uno siente a la hora de representar a tu provincia a nivel nacional. Es hermoso, siento orgullo de poder hacerlo y a la vez es un compromiso muy grande”, expresó desde el corazón Facundo Arias Binda, el salteño infernal.

