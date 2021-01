El piloto salteño Kevin Benavides se convirtió en el primer argentino en ganar en motos en el Rally Dakar

El salteño Kevin Benavides (Honda) se convirtió en el primer argentino en ganar en motos en la historia del Dakar tras salir segundo en la decimosegunda y última etapa, que se llevó a cabo entre las localidades Yanbu y Yedá, en Arabia Saudita, y que fue obtenida por el estadounidense Ricky Brabec, de la misma escudería.

Benavides quedó a un segundo, a 2m.17s. de Brabec en la etapa, y lideró la clasificación general con 4 minutos y 56 segundos de diferencia sobre Brabec, que terminó segundo. El británico Sam Sunderland, del equipo KTM, completó el podio (a 15m.57s.).

«Ganamos», escribió Benavides en su Twitter tras adjudicarse la prueba y mostró una foto de su celebración junto a su equipo, todos con barbijos en su rostro.

«Una etapa increíblemente loca. Salí tercero, pensando que iba a poder seguir la traza y los pilotos delante cometieron un error en el km 50 y de ahí pasé a abrir yo 150 km. Empujé y empujé hasta el final porque sabía que Ricky venía atrás y me podía descontar tiempo. Hasta el último kilómetro fui muy tensionado, enfocado, navegando con la mayor velocidad posible. Este Dakar ha sido increíble. Día a día ha cambiado un montón. Me siento muy feliz de conseguir esta victoria. Para mí ha sido el Dakar más duro hasta el momento de los que he corrido. Estoy muy feliz. También por ser el primer sudamericano en ganar el Dakar y hacer historia. La clave creo que ha sido mantener la calma, ir con energía hacia adelante, estar enfocado en el trabajo día a día. Tenemos una muy buena moto, un muy buen equipo. Personas que trabajan con mucha dedicación. Honda se ha iniciado de vuelta en el Dakar desde 2013. Tuvieron que realizar actualizaciones a la moto, hubo problemas, pero el equipo ha ido creciendo, avanzando y aprendiendo y, hoy por hoy, tenemos unas bases sólidas, con personas que trabajan muy bien y una moto muy fiable.»

fuentes: Telam y sitio del Dakar