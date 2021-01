El Mundial de Handball se transmitirá por el canal público de deportes

La señal pública de deportes transmitirá, a partir del próximo viernes 15 de enero, todos los partidos de la Selección Argentina de handball conducida por el técnico español Manuel Cadenas.

#GLADIADORESenDEPORTV llegarán con los partidos del XXVII Campeonato Mundial Egipto 2021, que se disputará desde el 13 al 31 de enero, y marcará la 13° participación del equipo de Argentina en este certamen.

En una gestión realizada de manera conjunta con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, DeporTV transmitirá la fase de grupos, la ronda principal, cuartos de final, semifinal y final.

En este sentido, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se mostró satisfecho por poder cumplir el deseo de la comunidad del handball de Argentina:

«Desde el Estado Nacional tenemos el compromiso de acompañar a nuestros deportistas en todos los sentidos. Por eso hicimos un gran esfuerzo para que la señal pública de deportes esté presente en el Mundial y que cada argentino y argentina pueda hacer fuerza por Los Gladiadores desde su casa», aseguró Lammens.

Las transmisiones de los partidos estarán a cargo de dos especialistas: la voz del handball, Hernán De Lorenzi, y la exarquera de la Selección Nacional, Valentina Kogan.

Las transmisiones de los partidos se podrán ver por las plataformas de YouTube y Facebook de DeporTV. También podrán ser parte de la transmisión con sus comentarios en Twitter, sumándose a #GLADIADORESenDEPORTV.

Argentina en el certamen:

Viernes 15 – 14 HS – vs RD Congo

Domingo 17 – 14 HS – vs Bahrein,

Martes 19 – 16.30 HS – vs Dinamarca