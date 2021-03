Cristian Cardo: “En La Liga Argentina nunca te podés relajar”

El escolta de dos metros de altura, ex Selección Argentina juvenil, Cristian Cardo sigue dando pasos firmes en La Liga Argentina. El oriundo de Villa María, Córdoba, es una de las piezas clave de Los Infernales en la competencia nacional. Es su segunda temporada en Salta Basket y se siente muy a gusto. “Volví porque consideré que la dirigencia ha hecho bien las cosas, se observa que están permanentemente tratando de progresar, en busca de ir para arriba entonces ese fue uno de los grandes motivos para volver”, apuntó.

Junto al brasileño André Coimbra, el joven de 22 años es uno de los líderes del certamen nacional en rebotes, además de aportar en el resto de los rubros estadísticos como en el rubro de tapones y anotaciones. Tiene, según cifras de la competencia, casi un tapón por partido y en más del 80 por ciento de los partidos que disputó llegó al doble dígito de puntos, en la presente temporada su mejor noche en cuanto a anotaciones fue contra San Isidro, el último juego de la primera burbuja en Córdoba, con 16 unidades.

Sin dudas el buen momento del escolta cordobés coincide con el del equipo, Salta Basket mantiene una seguidilla de seis triunfos, con cinco victorias contundentes en la Burbuja que se desarrolló con éxito en Salta. Se aproxima una nueva sede y el representante salteño en la segunda división del básquet argentino ya puso la mira en La Rioja.

Después del debut en Córdoba, ¿te imaginabas una segunda burbuja tan sólida como tuvieron en Salta?

No la verdad que no me imaginaba una burbuja así. Teníamos la incertidumbre de lo que podría pasar con André –Coimbra, el pivote no viajó en la primera burbuja en Córdoba- porque el problema más grande en esa burbuja fueron los rebotes. También, otro tema fue que en esa primera burbuja llegamos sin entrenar todos juntos, en Córdoba se sumó Nico Franco. Llegamos con el equipo desarmado y en proceso de conocernos, entonces teníamos ganas de saber cómo andaría el equipo estando todos completos y con horas de entrenamiento.

¿Cuál o cuáles fueron los factores que incidieron para que la Burbuja en Salta sea perfecta?

Pudimos encontrar un estilo de juego que nos fue cómodo, cada uno encontró un rol en el equipo cuestión que no ocurrió en Córdoba, de a poco se va amalgamando el equipo y está bueno porque nos vamos conociendo más unos a otros.

¿Empieza a verse el ADN de Los Infernales en esta temporada?

De a poco sí, no sé si todavía tenemos un ADN definido, recién llevamos dos meses entrenando juntos. La idea es correr siempre y para eso tenemos que agarrar rebotes mientras nosotros podamos controlar eso vamos a poder hacer lo que nos pide José – Pisani, entrenador de Salta Basket- que es tratar de jugar la mayor cantidad de posesiones y dado el plantel joven que tenemos ganarles a los demás equipos por energía, entrega y juventud.

Se viene una nueva sede en La Rioja, ¿cómo está el grupo y cómo trabajan la parte psicológica para que este buen momento que atraviesan no les juegue en contra?

Seguimos igual que cuando íbamos a jugar la burbuja en Salta, sabiendo que nos fue bien y podemos hacer buen juego pero también que no nos sobra nada porque los partidos que ganamos tuvimos malos y buenos pasajes. Entonces no es para confiarse y decir ahora nosotros ya estamos. Es una liga muy pareja donde clasifican ocho y está muy difícil meterse entre ese lote, tendríamos que volver a tener burbujas casi perfectas como en Salta para estar “tranquilos” pero nunca te podes relajar en una competencia así. Vamos a competir en La Rioja y enfrentaremos a equipos que ya nos ganaron, creo que son mejores que los que enfrentamos en Salta así que más concentrados que nunca y viendo de meter algunos de los partidos que serán complicados.

¿Cómo estás en lo deportivo, cómo te sentís en este grupo prácticamente nuevo que se conformó?

Estoy conforme con mis dos burbujas, por supuesto uno siempre quiere seguir mejorando, siento que tuve buenos y malos pasajes. La idea de volver a Salta fue poder tener la mayor cantidad de minutos posibles, estar en la cancha y que el equipo me necesite y creo que es lo que estoy haciendo, tratar de ganarme minutos, poder ayudar al equipo, encontrar mejor mi rol y sentirme cómodo en la cancha. Ahora estoy muy feliz y contento, motivado por todo lo que viene, siento que cada vez nos va a ir mejor.

¿Qué te parece la metodología de la competencia, jugar durante una semana en una sede distinta y por lo general sin público?

Cuando me la explicaron pensé que eso de jugar cinco partidos en ocho días no íbamos a llegar al último partido y ahora la verdad que está bastante bueno porque te favorece lo de tener casi un mes para entrenar y poder ir puliendo detalles, nosotros por lo menos llegamos bien en los últimos partidos de las burbujas, es más el último juego en Córdoba fue nuestro mejor partido. Por ahora creo que se está haciendo bastante bien, no hubo problemas nosotros al menos salvo lo de André en el arranque, después no tuvimos problemas y en caso de surgir algún caso creo que hay tiempo de recuperación así que está bueno y es un formato que se puede seguir manteniendo con el tiempo.

Estás hace dos temporadas en Los Infernales, ¿qué opinión tenés de la organización y de la provincia?

Volví porque consideré que la dirigencia ha hecho bien las cosas y se observa que están permanentemente tratando de progresar, en busca de ir para arriba entonces ese fue uno de los grandes motivos para volver. La provincia la verdad que me sorprendió un montón porque es muy linda y tiene muchas cosas para recorrer, conocer. El fin de semana fui a mi primera excursión para seguir conociendo lugares, es una provincia muy rica en naturaleza y esas cosas. Me gusta mucho la organización, las instalaciones del club así que estoy muy contento, el lugar donde estoy viviendo está muy cómodo así que todo más que bien.

