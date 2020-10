Día de la madre: Ellas también necesitan mantenerse seguras en Internet

Avast uno de las companias de privacidad digital y ciberseguridad, comparte consejos para mantener a las madres seguras, especialmente en su día. Muchas madres pueden querer grabar los mejores momentos en sus redes sociales y, por ello, es más importante que nunca mantenerlas a salvo de posibles amenazas en el entorno virtual. Según Statista, en la distribución de los usuarios de Instagram en Argentina a mayo de 2020, las mujeres representaban el 55,6 por ciento de los usuarios de esta plataforma en el país sudamericano.

“Muchas madres no crecieron con Internet y por esa razón es importante concientizar a los usuarios mayores de que tienen probabilidades de ser víctimas de estafas, si por error hacen clic en enlaces no seguros o descargan archivos adjuntos maliciosos” explica Luis Corrons, Evangelista en Seguridad de Avast.

Luis Corrons brinda respuestas a preguntas típicas sobre seguridad que las madres pueden tener en mente al conectarse a Internet y las respuestas que las ayudarán a estar alerta ante posibles amenazas:

“¿Es seguro conectarse a Wi-Fi en mi cafetería o restaurante local?”: No. Siempre que iniciamos sesión para abrir Wi-Fi en lugares públicos como cafeterías, aeropuertos, centros comerciales, etc., debemos saber que hay malos actores quienes husmean y pueden intentar rastrear lo que hacemos. Pueden hacer esto capturando las pulsaciones de teclas (como cuando iniciamos sesión en cuentas bancarias). Siempre debemos usar una Red Privada Virtual (VPN) cuando usemos Wi-Fi abiertos, ya sea que estemos usando nuestro teléfono o computadora. Una VPN hace que el usuario sea anónimo en línea al cifrar todas las actividades, por lo que los malos no pueden rastrear a las personas.

“Uso mucho Facebook con mis hijos y nietos, ¿necesito estar atento a algo?“: Siempre debemos tener cuidado con las redes sociales. Recomendamos limitar a las personas que pueden ver nuestras publicaciones solo a las que conocemos mediante la configuración de privacidad. Tampoco participar en encuestas que pidan revelar información personal, como el año de nacimiento, color favorito, a dónde fuimos a la escuela, etc. Nuevamente, los ciberdelincuentes pueden tomar esta información y hacer referencia a otros datos para formar una imagen más amplia de quiénes somos, dónde vivimos, y posiblemente descubrir las respuestas utilizadas para iniciar sesión a través de las preguntas de seguridad. Además, no utilizar aplicaciones que accedan a información privada. Alguien puede incluso acceder a la información de amigos de Facebook.

“Acabo de recibir una notebook nueva, ¿qué software necesito para protegerla?”: Es importante tener un producto antivirus instalado en la computadora portátil. Esto ayuda a proteger al usuario en línea al garantizar que los sitios web sean seguros antes de visitarlos.

“¿También necesito agregar un software de seguridad a mi teléfono?”: Para los teléfonos celulares, se recomienda tener un producto de seguridad para proteger el dispositivo contra amenazas y virus.

“Recibo muchas ventanas emergentes en mi computadora para soporte técnico, ¿por qué?”: Existen muchas estafas de soporte técnico. Intentan comunicarse a través de llamadas telefónicas, ventanas emergentes en la computadora o mediante resultados de búsqueda en línea en los que la persona hace clic para informar un «problema» que está sucediendo con su computadora, para que puedan ayudar a solucionarlo. Las personas no deben dejarse engañar por estas estafas. En general, una empresa de soporte técnico legítima nunca se comunicará, a menos que el usuario inicie una solicitud primero. Las personas deben ignorar todas las ofertas de soporte técnico iniciadas por un tercero. Si el usuario tiene algún problema con la computadora, debe llamar directamente a la empresa a través de su soporte o accediendo a la página “contáctenos”.

“Si tengo una contraseña buena y segura, ¿puedo usarla en todas mis cuentas?”: Es recomendable utilizar contraseñas diferentes y únicas para las cuentas en línea. Lo primero que hace un ciberdelincuente al obtener una contraseña es conectarla a cada cuenta para ver cuántas puede desbloquear. Los usuarios deben familiarizarse con las mejores prácticas para la creación de contraseñas y, mejor aún, tener un administrador de contraseñas. Es un programa que genera contraseñas seguras y aleatorias cuando las personas las necesitan, las recuerda y las conecta para que el usuario no tenga que hacerlo.

“Debido a que el phishing y la suplantación de identidad son tan frecuentes en estos días, las personas deben tener cuidado con los correos electrónicos no solicitados, especialmente cuando incluyen archivos adjuntos o enlaces. Ya sea que el usuario crea que conoce a la persona o no, las personas nunca deben descargar archivos adjuntos sospechosos o hacer clic en enlaces extraños.”, resalta Luis Corrons. “Feliz Día de la Madre a todas las maravillosas mamás del mundo. A cambio de todo lo que nos brindan, como hijos debemos proteger su privacidad y asegurar su seguridad en línea.”

