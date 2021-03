La Ministra Sabina Frederic se reunió con los altos mandos de la Gendarmería Nacional

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, junto con el director Nacional de Gendarmería, Andrés Severino, encabezó el cierre de la reunión de altos mandos de la GNA en la cual, anualmente, se exponen los principales lineamientos de las políticas de gestión.

“Es muy importante encontrarnos cara a cara. Necesitábamos este encuentro para plantear las orientaciones y, a la vez, escucharlos sobre el trabajo que vienen desarrollando. Ustedes saben que la Gendarmería es la fuerza de mayor expansión y de mayor tamaño. Y eso implica entre otras cosas advertir que las demandas poblacionales y estatales son diferentes según cada zona y cada problemática”.

Frederic, a su vez, planteó las implicaciones de la federalización de la seguridad, las relaciones con las 24 jurisdicciones y con la población, así como con la profesionalización democrática de la fuerza: “Es importante registrar las conflictividades y promover instancias de diálogo para intervenir rápidamente y reducir la expansión de situaciones que pueden resolverse desde acciones más creativas e innovadoras que las que les fueron ordenadas durante la gestión anterior. Ejercer la seguridad, controlar los patrullajes y promover prácticas inteligentes son útiles para algunos sectores, pero no para otros. Debemos trabajar para encontrar y generar los puntos donde se puede evitar el incremento de la violencia”.

En la jornada participaron el Secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; la titular de Unidad Gabinete de Asesores, Cecilia Rodríguez; el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales; el subdirector de la Gendarmería, Javier Lapalma y generales del Estado Mayor, comandantes de regiones y oficiales superiores de todo el país de la fuerza.

Villalba sostuvo que “Ustedes son el personal y la garantía nuestra en todos los lugares. Son también quienes hacen una lectura de primera mano del estado de situación de los lugares donde se desempeñan. Necesitamos que ustedes, como trabajadores de esta GNA, tengan una lectura de las situaciones que nos lleven a nosotros a promover las mejores respuestas”. En la misma línea, Frederic explicó que la GNA debe “identificar, incluso, los pequeños conflictos, brindar sugerencias para una mejor y rápida respuesta estatal que permita prevenir el delito así como mitigar las tensiones territoriales. Las provincias necesitan respuestas y resultados. Es crucial que cada distrito sepa que las fuerzas federales, que la Gendarmería, responde a cada problemática que cada gobernación nos solicita”.

La reunión con los altos mandos es una reunión que se realiza anualmente en la cual la plana mayor de Gendarmería Nacional se reúne con los jefes de las distintas agrupaciones y destacamentos de todo el país. Durante tres días, los distintos oficiales de Gendarmería participan de exposiciones y mesas de trabajo sobre los diversos temas que hacen a la conducción de la fuerza.

En ese marco, el subsecretario Luis Morales manifestó: “ustedes están en condiciones, no solo por experiencia sino por responsabilidad, de identificar y ofrecer soluciones. Es importante el diagnóstico que les pedimos que hagan porque la seguridad democrática se hace promoviendo evaluaciones, diálogos, despliegues y acciones. Recuperar el prestigio social de la Gendarmería implica revisar aciertos y errores para no incurrir en prácticas ilegales o innecesarias”. Sobre ello, Frederic agregó: “Nuestro gobierno tiene una tendencia a abrir el juego e interconectar propuestas. Estamos en un año electoral en el que ya nos estamos topando con usos electoralistas de las fuerzas. Y las fuerzas no deben ni pueden prestarse a ese juego. Tenemos responsabilidades que son las que nos exige el gobierno y la sociedad”.

Cecilia Rodríguez concluyó la jornada afirmando: “apelamos a que toda la población esté tranquila, también porque tienen una o un gendarme que los cuida. Ustedes tienen esa gran función: mostrarles a las y los trabajadores de la Gendarmería la institución que representan y el valor que ello expresa”.

Tras un cerrado aplauso sobre las presentaciones de las autoridades del ministerio que conduce Sabina Frederic, la conducción de la Gendarmería expresó su acuerdo con las reflexiones e indicaciones compartidas y tomaron en consideración la importancia de recuperar para la fuerza el lugar social e institucional que el gobierno nacional le plantea desde diciembre de 2019.

fuente: Ministerio Seguridad Nación