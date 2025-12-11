ANSES: pagos de hoy jueves

Hoy jueves 11 de diciembre continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas y jubilaciones y pensiones mínimas, que incluyen el medio aguinaldo, como así también los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 4 y 5 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 2 y 3 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 2.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 1.

Más sobre: Actualidad.



