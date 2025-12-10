La venta de insumos para la construcción registró una baja del 7,11% mensual desestacionalizada

En noviembre el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una baja del 7,11% mensual desestacionalizada, al tiempo que se ubicó 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2024.

No obstante, lo cual, en el acumulado de enero-noviembre de 2025 experimentó una mejora de 6,0% interanual.

"En la segunda parte del año la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso. Pero, en la medida que el horizonte de planeamiento continúe despejándose, disminuya la tasa de interés y la oferta de crédito resurja con fuerza, la inversión inmobiliaria y la actividad de la construcción tendrán perspectivas alentadoras”, explicaron desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: LOMA NEGRA; FV Grifería de Alta Tecnología; CEFAS - El Milagro, Cerámica San Lorenzo, entre otras.

Es conveniente aclarar que el ISAC que se publicó está referido al mes de octubre de 2025, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de noviembre 2025.

Acerca de Construya

Es una asociación civil que tiene como objetivo fomentar la construcción y la cultura de la calidad en dicha industria en nuestro país, y agrupa a las empresas nacionales más importantes en la producción y comercialización de materiales. Fue creada en 2002 y se ha convertido en un referente del sector.

