Jujuy: transportaba oculto en un doble fondo más de 52 kilos de cocaína

Gendarmes del Escuadrón 60 “San Pedro” (Jujuy) mientras efectuaban controles vehiculares sobre el kilómetro 1.287 de la Ruta Nacional N° 34, Rio Piedras, Departamento de Ledesma detuvieron la marcha de un vehículo Renault Kangoo, el cual estaba ocupado por un hombre.

Al llevar a cabo el registro correspondiente del rodado, los uniformados con la asistencia de un perro antinarcóticos, detectaron un compartimiento tipo “doble fondo” en la carrocería trasera, donde se acondicionaban 58 paquetes rectangulares, con características similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes.

Ante este hecho, la Fiscalía Federal de Jujuy autorizó una requisa más exhaustiva en la Subunidad de la Fuerza. Allí, se contabilizó un total de 58 “ladrillos” con 52 kilos 400 gramos de cocaína.

El conductor del vehículo, quien manifestó viajar hacia la localidad jujeña de Caimancito, quedó detenido por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, mientras que la droga y el rodado fueron decomisados.

GNA

