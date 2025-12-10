ANSES: calendario de pagos del miércoles
10/12/2025 - Actualizado: 09/12/2025
Hoy miércoles 10 de diciembre continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) y jubilaciones y pensiones mínimas, que incluyen el medio aguinaldo, como así también los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. A su vez, inicia el pago de Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 1 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 1.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 0.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las finalizaciones de documento hasta el 12 de enero.
