ANSES: calendario de pagos del miércoles

10/12/2025 - Actualizado: 09/12/2025

Hoy miércoles 10 de diciembre continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) y jubilaciones y pensiones mínimas, que incluyen el medio aguinaldo, como así también los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. A su vez, inicia el pago de Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 1 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos concluidos en 1.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 0.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las finalizaciones de documento hasta el 12 de enero.

Más sobre: Actualidad.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir