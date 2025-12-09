Tucumán: el bono de fin de año también alcanzará a docentes privados y a policías retirados

Así lo anuncio el gobernador Osvaldo Jaldo éste martes. El bono de fin de año de $100.000 será extendido a docentes del sector privado y a policías retirados, jubilados y pensionados, lo que permitirá incluir a alrededor de 12.000 tucumanos.

“Es un esfuerzo más del Gobierno de la Provincia”, señaló el mandatario, al destacar que solo para estos sectores la inversión rondará los $1.200 millones.

La semana pasada, el Ejecutivo provincial ya había confirmado el pago de este extra —no remunerativo y no remunerable— para los trabajadores de la Administración Pública de los ámbitos provincial, municipal y comunal. Ahora, Jaldo decidió sumar a docentes privados y al personal policial retirado a este beneficio.

El Gobernador sostuvo que la medida se tomó “considerando la importancia de las fiestas y la difícil situación con la que se llega a fin de año, en un mes tan especial como diciembre”.

En el caso de los docentes privados, aclaró que el bono abarcará los tres niveles educativos y que será "en la proporción de las subvenciones que reciben las instituciones educativas privadas de la Provincia". Se estima que alrededor de 3.500 trabajadores del sector accederán al extra. Respecto de los policías retirados, jubilados y pensionados, se calcula que más de 7.000 beneficiarios serán incluidos en este pago extraordinario.El pago se realizará entre el 22 y 23 de este mes.

