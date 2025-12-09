Preinscripciones para ser parte de la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil 2026

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS) inició el periodo de preinscripción para nuevos alumnos que deseen incorporarse al ciclo 2026. La instancia, completamente virtual, permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre de 2025 y está destinada a niños y adolescentes de 7 a 17 años interesados en formarse musicalmente de manera libre y gratuita.

La institución agradeció el compromiso y la confianza de las familias, al tiempo que dio la bienvenida a quienes buscan iniciar un recorrido artístico en un espacio dedicado a la educación musical integral. Se informó que los postulantes de 7 y 8 años serán considerados, según disponibilidad de vacantes, para integrarse a las clases de Iniciación Musical, una etapa formativa que no contempla aún la elección de instrumento.

La preinscripción se realizará únicamente mediante el formulario en línea habilitado para tal fin. Una vez concluido el proceso, la OSIJS notificará por correo electrónico a los aspirantes que resulten admitidos para el ciclo 2026. Desde la organización se destacó la importancia de esta instancia para promover que más niños y jóvenes se acerquen al aprendizaje musical y formen parte de la comunidad artística que sostiene el proyecto.

Formulario de preinscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCCmfYDZyF8bV40rN3I_glhFRMPLZQFEE8g3qHPpf9wOpw6w/viewform

Más sobre: Cultura y Arte.




