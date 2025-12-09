Convocatoria para la Colonia de Vacaciones de la Secretaría de Deportes
09/12/2025
La Secretaría de Deportes de Salta informó que el jueves 11 de diciembre, a partir de las 9 hs, se habilitarán las inscripciones online para la Colonia de Vacaciones 2026. Se trata de una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años; personas con discapacidad y adultos mayores. En tanto, las inscripciones para el programa de Iniciación y Destrezas Deportivas se habilitarán el lunes 15 de diciembre a partir de las 9.
La Colonia se llevará adelante del 5 de enero al 6 de febrero, tanto en turno mañana como tarde, en las instalaciones de la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550), el Estadio Delmi, el Club 20 de Febrero y el Club Central Norte.
Las actividades serán gratuitas y contarán con cupo limitado, por lo que el registro deberá realizarse exclusivamente a través de los formularios digitales gestionados por el Ministerio de Turismo y Deportes.
Asimismo, se recuerda que las personas con discapacidad y los adultos mayores podrán asistir únicamente a las actividades del turno mañana.
La Secretaría de Deportes recuerda que toda la información oficial será difundida por los canales institucionales.
Formularios de inscripción – Colonia de Vacaciones 2026
Turno Mañana
- 4 y 5 años https://forms.gle/FoyzMB41Ve8DMJ2U8
- 6 y 7 años https://forms.gle/ZYytTaSWdiPJPxBu5
- 8 y 9 años https://forms.gle/KBhnZLx93g29shcS6
- 10 y 11 años https://forms.gle/LhjM1rqUqzGa6ZCk6
- 12 y 13 años https://forms.gle/Jb7MsN4iGtck1j4J9
- Personas con Discapacidad https://forms.gle/8b16TiGnQmTfZKvj6
- Adultos Mayores https://forms.gle/Xkg7xW8FKg3TpKMa9
Turno Tarde
- 4 y 5 años https://forms.gle/1x7QDFnFnLMJqw2k7
- 6 y 7 años https://forms.gle/vsdLr6azCeAriPSX9
- 8 y 9 años https://forms.gle/5cHdbwUwZqVhLnTo6
- 10 y 11 años https://forms.gle/UxBz9Vi96qp32SHHA
- 12 y 13 años https://forms.gle/AWW7XYZLJNDmSrRR8
Formularios de inscripción – Iniciación y Destrezas Deportivas
Turno Mañana
- 8 y 9 años https://forms.gle/BHHCXARGLWPDHK4c8
- 10 y 11 años https://forms.gle/hoawEF1jK1EYAUoq9
- 12 y 13 años http://https://forms.gle/fLc6FT4awKaifvYMA
Turno Tarde
- 4 y 5 años https://forms.gle/YsLjUYR4SEnLBQ6k7
- 6 y 7 años http://https://forms.gle/BW7Y2K4NNo1gDvQK6
- 8 y 9 años https://forms.gle/4ATVBC1En9HX6DqD6
- Adultos Mayores https://forms.gle/UFPNkQDsrtqDSSyRA
Sec. Prensa Salta
*imagen ilustrativa
Más sobre: Deportes.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas