Convocatoria para la Colonia de Vacaciones de la Secretaría de Deportes

La Secretaría de Deportes de Salta informó que el jueves 11 de diciembre, a partir de las 9 hs, se habilitarán las inscripciones online para la Colonia de Vacaciones 2026. Se trata de una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años; personas con discapacidad y adultos mayores. En tanto, las inscripciones para el programa de Iniciación y Destrezas Deportivas se habilitarán el lunes 15 de diciembre a partir de las 9.

La Colonia se llevará adelante del 5 de enero al 6 de febrero, tanto en turno mañana como tarde, en las instalaciones de la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550), el Estadio Delmi, el Club 20 de Febrero y el Club Central Norte.

Las actividades serán gratuitas y contarán con cupo limitado, por lo que el registro deberá realizarse exclusivamente a través de los formularios digitales gestionados por el Ministerio de Turismo y Deportes.

Asimismo, se recuerda que las personas con discapacidad y los adultos mayores podrán asistir únicamente a las actividades del turno mañana.

La Secretaría de Deportes recuerda que toda la información oficial será difundida por los canales institucionales.

Formularios de inscripción – Colonia de Vacaciones 2026

Turno Mañana

4 y 5 años https://forms.gle/FoyzMB41Ve8DMJ2U8

6 y 7 años https://forms.gle/ZYytTaSWdiPJPxBu5

8 y 9 años https://forms.gle/KBhnZLx93g29shcS6

10 y 11 años https://forms.gle/LhjM1rqUqzGa6ZCk6

12 y 13 años https://forms.gle/Jb7MsN4iGtck1j4J9

Personas con Discapacidad https://forms.gle/8b16TiGnQmTfZKvj6

Adultos Mayores https://forms.gle/Xkg7xW8FKg3TpKMa9

Turno Tarde

4 y 5 años https://forms.gle/1x7QDFnFnLMJqw2k7

6 y 7 años https://forms.gle/vsdLr6azCeAriPSX9

8 y 9 años https://forms.gle/5cHdbwUwZqVhLnTo6

10 y 11 años https://forms.gle/UxBz9Vi96qp32SHHA

12 y 13 años https://forms.gle/AWW7XYZLJNDmSrRR8

Formularios de inscripción – Iniciación y Destrezas Deportivas

Turno Mañana

8 y 9 años https://forms.gle/BHHCXARGLWPDHK4c8

10 y 11 años https://forms.gle/hoawEF1jK1EYAUoq9

12 y 13 años http://https://forms.gle/fLc6FT4awKaifvYMA

Turno Tarde

4 y 5 años https://forms.gle/YsLjUYR4SEnLBQ6k7

6 y 7 años http://https://forms.gle/BW7Y2K4NNo1gDvQK6

8 y 9 años https://forms.gle/4ATVBC1En9HX6DqD6

Adultos Mayores https://forms.gle/UFPNkQDsrtqDSSyRA

Sec. Prensa Salta

*imagen ilustrativa

