Convocatoria para la Colonia de Vacaciones de la Secretaría de Deportes

09/12/2025

La Secretaría de Deportes de Salta informó que el jueves 11 de diciembre, a partir de las 9 hs, se habilitarán las inscripciones online para la Colonia de Vacaciones 2026. Se trata de una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años; personas con discapacidad y adultos mayores. En tanto, las inscripciones para el programa de Iniciación y Destrezas Deportivas se habilitarán el lunes 15 de diciembre a partir de las 9.

La Colonia se llevará adelante del 5 de enero al 6 de febrero, tanto en turno mañana como tarde, en las instalaciones de la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550), el Estadio Delmi, el Club 20 de Febrero y el Club Central Norte.

Las actividades serán gratuitas y contarán con cupo limitado, por lo que el registro deberá realizarse exclusivamente a través de los formularios digitales gestionados por el Ministerio de Turismo y Deportes.

Asimismo, se recuerda que las personas con discapacidad y los adultos mayores podrán asistir únicamente a las actividades del turno mañana.

La Secretaría de Deportes recuerda que toda la información oficial será difundida por los canales institucionales.

Formularios de inscripción – Colonia de Vacaciones 2026 
Turno Mañana 

Turno Tarde 

Formularios de inscripción – Iniciación y Destrezas Deportivas 

Turno Mañana 

Turno Tarde

