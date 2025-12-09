Advierten sobre estafas virtuales en redes sociales a la hora de invertir

La Comisión Nacional de Valores alerta al público inversor ante la proliferación de nuevas modalidades de estafas virtuales que se difunden principalmente a través de redes sociales y servicios de mensajería instantánea (como Telegram o WhatsApp), bajo la apariencia de oportunidades de inversión con altos rendimientos y supuestos respaldos institucionales.

Estas modalidades de fraude comienzan habitualmente con publicaciones o contactos directos que prometen ganancias rápidas y seguras. También, utilizan logos, nombres, dominios de correo electrónico y diseños web que imitan instituciones y/o empresas reales. A menudo, recurren al uso de la imagen de figuras públicas, celebridades o de expertos financieros para validar el fraude.

Luego de captar la atención de la víctima, los estafadores simulan operaciones financieras o bursátiles y solicitan sucesivas transferencias de dinero bajo distintos pretextos —como “impuestos”, “tasas”, “derechos” o “caídas de plataforma”— con el objetivo de prolongar el engaño.

Recomendaciones para los inversores

Antes de invertir:

Verifique siempre si la entidad o plataforma está registrada o autorizada por la CNV en: https://www.cnv.gov.ar/sitioweb/registrospublicos/ Busque información fidedigna sobre ofrecimientos que reciban o vean por redes sociales o mensajería. Si los mismos prometen ganancias altas, rápidas o garantizadas, es probable que este ante un posible fraude. Nunca transfiera dinero ni comparta datos personales o bancarios a cuentas o contactos no verificados. Descargue la Guía de Protección al Inversor en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024.09.06_actualizacion_guia_de_proteccion_al_inversor_-_vf_09.09.24.cleaned.pdf

Para consultas, diríjase a: https://www.argentina.gob.ar/cnv/proteccion-al-inversor/consultas

Si considera haber sido víctima o testigo de una posible estafa de inversión, puede realizar una denuncia a través del canal.

Más sobre: Ciencia y Tecnología.



