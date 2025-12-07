Salvador Mazza: desde la frontera, un hombre intentó viajar a Alemania con cocaína en su interior

En el marco de la vigilancia permanente en zonas de frontera y en cumplimiento de la Operación "Plan Güemes", gendarmes del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” (Salta) desplegados sobre el kilómetro 1.484 de la Ruta Nacional N° 34, detuvieron la marcha de un taxi.

Al momento de la inspección, loa funcionarios notaron que un hombre de nacionalidad paraguaya poseía dentro de su campera de manera oculta 29 cápsulas similares a las utilizadas para trasladar pequeñas dosis de cocaína.

Ese descubrimiento fue el indicio que estableció altas posibilidades de que el involucrado sea un “cápsulero” y que haya ingerido dosis de la droga lo que pondría en riesgo su salud.

Ante esa situación, el hombre fue derivado al Nosocomio local en el que mediante placas radiográficas se pudo constatar que poseía cápsulas en su cuerpo.

Luego, el involucrado expulsó 84 cápsulas que sumando las que llevaba en su campera son un total de 113 cápsulas que sometidas a la prueba de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 733 gramos.

Además, los gendarmes pudieron constatar que el hombre poseía un pasaje aéreo que tenía como itinerario Buenos Aires – Frankfurt (Alemania).

Por orden de la Fiscalía Federal de Tartagal, el involucrado fue detenido y se dispuso el secuestro del estupefaciente.

