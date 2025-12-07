Reforma Laboral: mayoristas piden que los aportes olbigatorios sean parte del salario del trabajador

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su posición respecto a la reforma laboral que contempla el gobierno nacional.

"Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta", exclamaron y sugieren que los aportes obligatorios y solidarios pasen a ser parte del salario del trabajador.

El ejemplo paradigmático es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), por el cual el empleador debe aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que se redistribuyen en gran parte entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo el pretexto de capacitación y fortalecimiento institucional. Es decir que, con cada aumento paritario, se autobenefican con mayor recaudación, porque son precisamente los que participan de la mesa paritaria.

Es por eso que por una medida impulsada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, mediante el Decreto 149/2025, se estableció que "Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos.

La imposicipon en curso o la aceptación a que se refiere la última parte del párrafo anterior podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente".

Pero mediante una medida cautelar impulsada precisamente por el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) argumentaron que es un instituto "independiente" y que por ende no está alcanzada por dicha medida y sigue vigente. En el marco de esa causa, declararon que recaudan más de $30 mil millones al año.

Pero no es el único aporte que se beneficia con cada aumento paritario. También se incrementa el Seguro Complementario de Retiro Obligatorio La Estrella, que desde Junio de 2025 representa el 1,6% del salario del trabajador.

Y eso no es todo, continúa la queja de los empresarios por la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde el convenio colectivo de abril de 2021, en plena pandemia, pero que se sigue cobrando hasta hoy por empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a la obra social OSECAC y ya no está vigente la pandemia.

