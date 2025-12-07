Jujuy: anuncian una importante subasta de equipos de Ledesma, por renovación de su parque operativo

La Empresa Ledesmam, a través de Monasterio Tattersall Activos anunció la subasta de equipos. La propuesta contempla la venta de tractores, topadoras, excavadoras, vehículos y motocicletas, en el marco del proceso de renovación de equipos de la empresa.

Los lotes se encuentran y estarán disponibles para una exhibición pública en el ingenio Ledesma, ubicado en Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, Jujuy, los días 12 y 13 de diciembre, brindando a los interesados la posibilidad de inspeccionar los equipos antes de participar.

“Es un honor para Monasterio Tattersall Activos colaborar nuevamente con LEDESMA en su proceso de renovación de su parque operativo. La confianza que la empresa deposita en nosotros reafirma su liderazgo en el sector agroindustrial y subraya la importancia de realizar subastas transparentes y eficientes”, afirmó Christian Laurenzana, Gerente de Operaciones de la División Subasta de Activos.

Se subastará

Tractores 1 1 tractores John Deere, modelo 6615, años 2008 y 2009 2 tractores John Deere, modelo 6130j, año 2012 10 tractores John Deere, modelo 7515 DT, años 2004, 2007 y 2010 2 tractores sobre oruga John Deere, modelo 943OT



Maquinaria Motoniveladora Caterpillar 120K, año 2011 Topadora John Deere modelo 850J Excavadora Caterpillar, modelo 320 D, año 2012 Excavadora John Deere 210G, año 2020 Grúas Bucyrus FNV22B Plantadora de caña Cargadora frontal CAT 938H, año 2011 Topadora CAT D6T XL, año 2021



Vehículos 3 Toyota Hilux 4X4 C/D DX 2.5TD, años 2005; 2006 y 2009. Toyota Hilux 4X2 C/S DX 2.5 TD, año 2010. 2 Ford 4000 D – Tipo chasis con cabina, años 2010 y 2012. Toyota Hilux 4X4 CD DX Packs 2.5 TDI, año 2013. 2 Toyota Hilux 4X2 CS DX 2.4 TDI 6 M/T, año 2017. Toyota Hilux 4X2 CS, año 2011. 10 motocicletas Honda XR 150, años 2018, 2020, 2021 y 2022. 5 cuatriciclos Honda TRX250TM, año 2011.



Varios Carro cañero; equipo contra incendio, cubiertas de tractores usadas, repuestos, entre otros.



Detalles de la subasta

Lugar de exhibición: Ingenio Ledesma, Libertador General San Martín, Jujuy

Fechas de exhibición: viernes 12 y sábado 13 de diciembre de 2025

Fecha de subasta: martes 16 de diciembre de 2025

Contacto para interesados: +54 9 11 2631-2630/ +54 9 11 6123-0016 subastasdeactivos@monasterio.com.ar

¿Cómo participar de la subasta de manera online?

Registrarse

El procedimiento de compra es muy sencillo, y tiene como único requisito ingresar, solicitar crédito y ofertar desde la plataforma, con una simple previa registración y habilitación por parte de Monasterio Tattersall S.A.

La subasta es únicamente por internet.

Garantía

Para poder participar se requiere una caución del 10 % (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30 % con ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).

Ofertar

Cada participante puede realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias, hasta tanto resulte adjudicatario o que su oferta sea superada durante el tiempo de duración de la subasta.

Cabe destacar que un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja.

Cierre y prórroga de cierre

El día de la subasta tiene un horario previsto de cierre. Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente. Finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior.

Los lotes ya están disponibles en la web: https://activos.monasterio-tattersall.com/subasta/28589

