Se habilita el tránsito en RN 51 en Salta

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) informó que luego de los trabajos de despeje se rehabilitó la circulación en toda la RN 51 en Salta.

Las tareas realizadas, que incluyeron el rescate de camiones que habían quedado varados, permitieron la habilitación en calzada completa, levantando los cortes que permanecían desde anoche en San Antonio de los Cobres y Campo Quijano.

Desde la DNV solicitaron a los usuarios circular con precaución por presencia de maquinaria en la zona de camino y recomiendan no tomar esta vía en horas de la noche, máxime teniendo en cuenta las previsiones de precipitaciones anunciadas para la zona.

