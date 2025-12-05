Dio inicio la primera conexión regular aérea comercial entre China y Argentina

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, asistió a la recepción del vuelo inaugural de la ruta Shanghái-Auckland-Ezeiza, operado por la compañía China Eastern Airlines. Así se dio inicio a la primera conexión regular comercial entre China y Argentina, con dos frecuencias semanales, que corrobora el rumbo trazado hacia la creación de nuevas rutas, más turismo y mayor actividad económica.

Scioli aseguró durante el encuentro: “Este vuelo es un hito histórico, es el vuelo comercial más largo del mundo”. “En el marco de esta política de cielos abiertos y de todo lo que significa ser un país de libertad, sentimos un gran orgullo por poder recibirlo”, expresó. “Tenemos las mejores expectativas de que tenga un impacto muy positivo que aumente no solamente el intercambio turístico sino también el de negocios, con creación de empleo y más desarrollo para nuestro país”, sumó.

A la vez, el funcionario destacó que “por decisión del presidente Javier Milei, se resolvió el problema de las visas de los ciudadanos chinos, que siempre era un tema de complejidad y de costos”. Finalmente, aseguró: “Vamos a capacitar a los operadores turísticos y a darles toda la información para que cada vez más visitantes de ese país elijan Argentina”, la que ofrece “destinos de calidad, de naturaleza, con gran infraestructura aeroportuaria y hotelera y con gastronomía de nivel mundial”.

A su turno, el presidente de China Eastern Airlines, Gao Fei, agradeció a Scioli, al gobierno argentino, a las autoridades aeroportuarias y “al pueblo tan amable de Argentina” por la posibilidad de contar con “una relación más directa que puede traspasar las diferencias, las distancias geográficas, unir a los dos pueblos y también facilitar, no solo el turismo, si no también el comercio, los negocios y las cooperaciones”. “La inauguración de esta ruta marcará acuerdos económicos, culturales y turísticos”, reforzó y destacó sobre la nueva ruta que atraviesa “tres continentes”, por lo que es un momento que “marca un hito en la historia de la compañía”.

Cabe destacar que el turismo es una de las áreas donde más ha crecido la vinculación entre el gigante asiático y Argentina. Nuestro país está entre los 10 destinos internacionales que en 2024 presentaron mayor grado de satisfacción para el mercado asiático.

China Eastern Airlines es una de las tres principales aerolíneas estatales de China y un importante transporte aéreo a nivel mundial. La ruta inaugurada, que incluye una escala técnica de dos horas en Auckland, Nueva Zelanda, es operada por aviones Boeing 777, equipados con 6 suites de first class, 52 asientos en business y 258 en economy. El viaje tendrá una duración de aproximadamente 25 horas.

