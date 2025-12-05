Audiencia pública por el servicio eléctrico y la participación ciudadana

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta llevó adelante ayer la Audiencia Pública convocada para analizar diversos aspectos vinculados al servicio de distribución de energía eléctrica prestado por la empresa EDESA S.A., de acuerdo con las obligaciones técnicas, regulatorias y de control que establece la legislación vigente

A diferencia de otras instancias centradas exclusivamente en temas tarifarios, esta audiencia permitió abordar de manera integral el funcionamiento del servicio, incorporando ejes estratégicos para la planificación energética y la protección de los usuarios.

El presidente del Ente, Carlos Saravia, informó que “hemos invitado a los 60 diputados, a los 23 senadores, a los 60 intendentes y a todas las corporaciones que tengan interés en una temática que es transversal para las familias salteñas”, afirmó.

“Lo primero que debe señalarse es que esta audiencia se enmarca en la decisión del Ente de realizar al menos dos audiencias públicas por año. Mientras a nivel nacional se reemplazaron por procesos de consulta, en Salta mantenemos un esquema participativo donde todos pueden intervenir”, expresó Saravia.

Agregó que “la actualización tarifaria está regulada por ley, con un tope que funciona como antitarifazo y que se corresponde con la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Esta audiencia fue convocada para escuchar a los usuarios sobre los planes de contingencia, el funcionamiento del sistema nacional y los planes de inversión, entre otros temas”.

Entre los principales temas tratados, se destacaron las políticas energéticas nacionales y regímenes de subsidio. Se expuso el nuevo esquema de subsidios focalizados (SEF) previsto por la Secretaría de Energía de la Nación para 2026 y su impacto en la estructura del sistema. También se analizaron las bases de la reforma del Mercado Eléctrico Mayorista, orientada a normalizar el despacho, ordenar costos reales y transparentar los componentes de la factura.

También la empresa distribuidora EDESA presentó la actualización del plan preventivo para períodos de alta demanda, que incluye medidas para reforzar la oferta y la distribución, así como acciones operativas para mitigar eventuales riesgo.

Asimismo, se detalló el plan de obras e inversiones previsto para 2026-2027, que contempla ampliación de estaciones transformadoras, renovación de infraestructura, construcción de nuevos distribuidores y refuerzos estratégicos en toda la provincia.

Además, el Ente expuso los resultados de auditorías realizadas en distintas localidades, donde se detectaron avances en tiempos de espera y disponibilidad de atención, junto con oportunidades de mejora en accesibilidad, estado edilicio y señalización. Se remarcaron recomendaciones específicas para garantizar una prestación adecuada y condiciones dignas para usuarios y trabajadores.

Por otra parte, se abordó la integración con la Ley N° 8457 y periodicidad de audiencias. Se analizó la necesidad de establecer normativamente una frecuencia mínima de audiencias públicas para fortalecer la transparencia y el control del servicio, especialmente en materia de actualizaciones por mayores costos y del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Sobre facturación y cobro de conceptos no vinculados al servicio, se expuso el marco legal y los recientes fallos judiciales que ratifican la competencia exclusiva del ENRESP en materia de facturación. Se recordó que los usuarios tienen derecho a solicitar el desglose y cobro por separado de conceptos adicionales, de acuerdo con la Ley Provincial 8457 y la Resolución 933/22.

La eficiencia energética y educación al usuario formaron parte del temario planteado en esta jornada. Se presentaron las acciones realizadas para promover el uso racional de la energía, la implementación de la Ley de Balance Neto y las capacitaciones desarrolladas en escuelas, municipios, consejos de usuarios y organizaciones comunitarias.

Por último, se resaltó la puesta en marcha del nuevo asistente inteligente por WhatsApp (3876 347400), que permitirá a los usuarios gestionar consultas, reclamos y trámites las 24 horas, mejorando la accesibilidad y la trazabilidad de la atención.

La Audiencia Pública constituye un mecanismo esencial para garantizar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión del servicio eléctrico. Los aportes recogidos en esta instancia serán evaluados para la elaboración de las resoluciones correspondientes, reafirmando el compromiso del ENRESP con la regulación eficiente, la protección de derechos y la mejora continua del sistema energético provincial.

